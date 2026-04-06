365일·24시간 실시간 보상 체계를 구축 ‘모니모’ 연계로 서류 없이 간편 청구 가능

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 365일·24시간 실시간 보상 체계를 구축해 청구부터 지급까지 평균 10분 이내로 단축했다고 6일 밝혔다.

실손보험 청구 전산화 플랫폼(이하 ‘실손24’)을 통해 접수된 청구 건은 별도 심사가 필요 없는 경우 자동 심사와 즉시 지급이 가능하다. 사고 정보 입력이 자동화되고, 사고 내용과 진료 내역, 약제 정보 등을 실시간으로 연계·분석해 사전에 설정된 기준에 따라 심사 결과를 도출한다.

삼성화재는 올해 1월 삼성금융 통합 플랫폼 ‘모니모’와 실손24를 연계해 별도 애플리케이션 설치 없이도 서류 제출 없이 간편하게 실손보험을 청구할 수 있는 환경을 구축했다.

현재 실손24를 통한 청구는 삼성화재 전체 실손보험 청구 건수의 약 5% 수준이지만, 초고속 자동보상 체계를 통해 월 약 2만7000건(2.3%)이 청구 즉시 신속 지급되고 있다.

다만 실손보험 청구 전산화는 아직 도입 초기 단계로, 요양기관과 전자진료기록(EMR) 업체의 참여 확대가 향후 활성화의 핵심 과제로 꼽힌다. 현재 실손24의 요양기관 연계율은 약 28% 수준으로 이용 비중은 제한적이나, 참여 기반이 확대되면 고객의 체감 속도와 편의성은 더욱 개선될 것으로 기대된다.

삼성화재 관계자는 “고객이 체감하는 보험의 가치는 ‘빠른 보상’에서 시작된다”며 “초고속 자동 보상 체계를 지속 고도화해 보다 신속하고 간편한 보험금 지급 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.