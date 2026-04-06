4~5월 도봉구 맞춤 학습 프로그램 운영

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 ‘쌍리단길 플랫폼 모두온’에서 ‘평생학습 팝업스쿨’의 첫선을 보인다.

구는 지난 4월 2일 평생학습 팝업스쿨이 ‘오픈행사’를 기점으로 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

평생학습 팝업스쿨은 서울시에서 내놓은 생활권 평생학습 모델이다. 멀리 이동하지 않아도 퇴근 후 저녁이나 주말 등 일상 시간에 배움을 실현할 수 있는 공간이다.

앞서 쌍리단길 플랫폼 모두온은 시민 접근성(역세권), 유동인구, 강의 및 라운지 공간 규모 등이 우수해 이번 시범 대상지로 선정됐다.

앞으로 시는 도봉구 지역 특성에 맞는 디지털 기반 취·창업 프로그램, 시니어 교육특화 프로그램, 명사특강, 학습체험 등을 이곳에서 2개월간 운영할 예정이다. 프로그램 신청은 서울시평생학습포털에서 가능하다.

오언석 도봉구청장은 “이번 평생학습 팝업스쿨 도봉구 유치는 구민에게 다양한 교육의 기회를 제공하는 동시에 새로운 평생학습 모델의 기반을 만드는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.