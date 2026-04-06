신한·우리·하나은행·MG새마을금고·서울신용보증재단 참여… 총 206억 원 규모 보증 지원 4월 13일부터 접수… 담보 부족 소상공인 자금 지원으로 경영안정 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구는 지난 3일 지역 내 소상공인의 자금난 해소와 경영 안정을 지원하기 위해 ‘강북 구(區)해드림 특별신용보증사업’ 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 강북구를 비롯해 신한은행, 우리은행, 하나은행, MG새마을금고, 서울신용보증재단이 참여한 6자 협약으로, 지역 내 금융 지원 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

강북 구(區)해드림 특별신용보증사업 재원은 강북구 1억 원, 신한은행 5억 원, 우리은행 4억 원, 하나은행 2억 원, MG새마을금고 4억5000만 원의 공동 출연으로 조성된다. 이를 바탕으로 서울신용보증재단은 특별운용배수를 적용해 총 206억2500만 원 규모의 보증 한도를 공급할 예정이다.

이를 통해 담보력이 부족한 지역 내 소상공인 및 소기업도 신용보증을 기반으로 한 대출 지원을 받을 수 있으며, 업체당 최대 5천만 원까지 대출이 가능하다.

강북 구(區)해드림 특별신용보증사업 융자 신청은 오는 4월 13일부터 자금 소진 시까지 ‘강북구 스마트팜 센터(한천로 973)’에서 현장 접수를 통해 진행된다. 강북구가 대상자를 선정해 추천서를 발급하면, 서울신용보증재단의 보증 심사를 거쳐 협약 금융기관을 통해 대출이 실행된다.

보다 자세한 사항은 서울신용보증재단 강북지점 또는 지역경제과로 문의하면 안내받을 수 있다.