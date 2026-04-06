[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구간송미술관은 추사 김정희 탄신 240주년을 기념해 기획전 ‘추사의 그림 수업’을 오는 7일부터 7월 5일까지 개최한다.

6일 대구간송미술관에 따르면 이번 전시에서는 추사의 회화 작품을 총망라하고 ‘예림갑을록’을 통해 추사와 제자들의 예술적 교감을 살펴본다.

2026년은 추사 김정희 탄신 240주년인 동시에 간송 전형필의 탄신 120주년이기도 하다.

추사 김정희(金正喜, 1786~1856)는 학문과 예술을 통합한 당대 최고의 지식인이자 조선을 넘어 동아시아에까지 영향력을 미치던 문화 아이콘이었다.

전시에서는 ‘세한도’(국보), ‘불이선란도’(보물), ‘난맹첩’(보물) 등 추사 화업의 정점에 있는 것으로 평가받는 작품들이 소개된다.

‘세한도’는 조선 선비정신의 상징이자 당시 동아시아의 학계와 예술계에서 추사의 위상을 보여주는 작품이다. 그간 서울·제주에서만 공개됐던 ‘세한도’가 영남지역(대구)에서 최초로 전시된다는 점에서 이목이 쏠리고 있다.

추사는 제자 14명의 작품에 대한 감평을 남겼고 ‘예림갑을록’은 1849년 여름에 있었던 이 품평회에 대한 세밀한 기록이다.

이 책은 조선시대 사제 간의 회화 감평이라는 이례적인 사건을 엿볼 수 있게 한다는 점에서도 흥미롭지만 추사가 남긴 비평을 통해 그의 회화관을 알 수 있게 하는 자료라는 점에서도 중요한 가치를 가진다.

‘추사의 그림 수업’ 전시는 총 4부로 구성돼 있으며 미공개 작품 7점을 포함한 47건 67점이 소개된다.

대구간송미술관 전인건 관장은 “추사의 제자였던 역매 오경석과 그의 아들 위창 오세창에 이어 추사의 학맥을 받은 간송은 겸재 정선과 더불어 추사의 작품들을 특별하게 심혈을 기울여 수집했다”며 “추사와 추사화파의 작품들을 통해 한국 문화의 정체성과 아름다움을 느껴보시기를 바란다”고 말했다.