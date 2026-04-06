[헤럴드경제=문영규 기자]그룹 방탄소년단(BTS) 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 K팝 사상 처음으로 2주 연속 1위에 오르는 기록을 세웠다.

빌보드는 5일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 방탄소년단 5집이 지난주에 이어 정상을 차지했다고 밝혔다.

2위는 힙합 스타 카녜이 웨스트(예·YE)의 신보 ‘불리’(BULLY)였다. 멜라니 마르티네즈의 ‘하데스’(HADES)는 3위에 올랐다.

K팝 가수 앨범이 ‘빌보드 200’ 1위를 2주 연속 유지한 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 ‘빌보드 200’에서 비연속 1위를 기록한 바 있다.

빌보드 200 순위, 어떻게 매겨지나

‘빌보드 200’은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매긴다.

BTS의 5집 ‘아리랑’의 앨범 유닛은 이번 차트 집계 기간 전주보다 71% 하락한 18만7000장으로, SEA는 6만5000장, TEA는 8000장이었다.

실물 음반 등 앨범 판매량은 11만4000장이었다. ‘톱 앨범 세일즈’ 1위에 2주 연속 올랐다.

‘아리랑’은 발매 첫 주 64만1천장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 이는 ‘빌보드 200’이 앨범 유닛으로 집계를 시작한 2014년 12월 이래 역대 그룹 최고치였다. 또한 올해 모든 가수를 통틀어 최고 기록이다.

한편 이 앨범 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 지난주 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 1위를 기록했다.