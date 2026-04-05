사진은 기사 내용과 무관 [123RF]
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[헤럴드경제=이원율 기자]5일 오후 6시6분께 서울 송파구 잠실 한강공원 안 재활용센터에서 불이 번져 소방 당국이 출동했다.

차량 16대와 인력 52명에 관련 장비를 투입한 당국은 오후 6시47분께 불을 완전히 제압했다.

인명 피해는 없었다.

당국은 쓰레기 더미에서 불씨가 시작된 것으로 보고 있다. 현재 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.


yul@heraldcorp.com