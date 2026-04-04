[헤럴드경제=박혜림 기자] 4일 오전 9시 41분께 인천 연수구 옥련동 한 7층짜리 모텔 5층 객실에서 화재가 발생했다.

이 불로 현재까지 숙박객 51명이 연기를 흡입하는 등 부상을 입었다. 이 가운데 26명은 병원으로 이송됐으며 25명은 단순 연기 흡입으로 분류돼 현장에서 조치된 것으로 파악됐다.

병원으로 옮겨진 26명 중 1명은 긴급, 3명은 응급 환자로 분류됐다. 나머지 22명은 비응급 상태인 것으로 알려졌다.

해당 모텔은 46개 객실 규모로 화재 당시 약 50여 명의 숙박객이 머물고 있었던 것으로 추정된다.

일부 투숙객은 화재 발생 직후 창문을 통해 자력으로 대피했고 에어매트를 이용해 뛰어내린 이도 있었던 것으로 전해졌다.

소방 당국은 신고를 받고 출동해 인력 60명과 장비 31대를 투입, 약 44분 만인 오전 10시 25분께 화재를 완전히 진압했다.

현재까지 객실 내 전자담배 충전 과정에서 불이 시작됐을 가능성도 제기되고 있어 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

소방 당국 관계자는 “도착 당시 객실 외부로 화염과 연기가 나오고 있었다”며 “정확한 화재 경위와 재산 피해를 조사할 방침”이라고 말했다.