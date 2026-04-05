중동전쟁 대응 ‘고유가 극복 캠페인’ 통해 대중교통 이용 활성화 유도 4~6월 ‘30일권 이용자’, 현금 총 9만원 돌려줘 일반 기준 월 3만2000원으로 무제한 이용 가능 오세훈 “시민 동참 위해 실효성 있는 대책 추진”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 중동 전쟁으로 인해 고유가가 지속되자 대중교통 이용 활성화를 위해 6월까지 3개월간 기후동행카드 30일권 이용자를 대상으로 월 3만원을 페이백하는 조치를 시행한다고 5일 밝혔다.

지난달 26일 서울시는 ‘고유가 대응을 위한 대중교통 활성화 대책’으로 기후동행카드 신규 이용자 대상 10% 마일리지 페이백을 발표한 바 있다. 이에 더해 시민들의 대중교통 이용을 유도하고 생활비 부담 완화를 위해 추가적인 고강도 보완 대책을 시행하는 것이다.

기후동행카드는 월 일정 금액을 지불하면 대중교통과 따릉이·한강버스 등을 무제한 이용할 수 있는 전국 최초의 대중교통 통합정기권이다. 2024년 1월 서울시가 최초 도입한 이후 지난달 기준 누적 충전 건수 2000만건 돌파, 월 이용자 약 80만명이 이용하는 서울시 대표 대중교통비 지원 정책이다.

서울시는 기후동행카드에 대한 시민의 만족과 호응도가 높은 만큼 ‘기후동행카드 페이백 대책’으로 고유가 장기화 시기에 대중교통 활성화에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

기존에는 일반 기준 월 6만2000원만 내면 사용 시 무제한 혜택이 적용되었으나, 이번 조치로 3만2000원만 이용해도 무제한 혜택을 받을 수 있도록 기준이 완화됐다. 청년의 경우 월 5만5000원에서 2만5000원으로, 더 큰 할인율이 적용된다,

서울시 관계자는 “대중교통 이용 빈도가 낮았던 승용차 이용자, 프리랜서, 학생 등 다양한 시민들도 부담 없이 기후동행카드를 선택해 이용할 수 있도록 진입장벽을 낮추고, 이들을 잠재적인 대중교통 이용자로 전환하는 효과도 기대된다”며 “약 100만명이 이용할 것으로 예측된다”고 내다봤다.

적용 대상은 4~6월 기후동행카드 30일권을 충전하여 만료 이용한 서울시민이며, 개별 이용자의 충전·만료 내역을 확인 후 6월부터 3만원을 페이백 할 예정이다. 단 충전 이후 만료 사용을 하지 않은 환불 이용자, 충전금 미사용자, 단기권, 개인 확인이 불가한 ‘티머니 카드&페이’ 홈페이지 미가입자 등은 페이백 대상에서 제외된다.

서울시 관계자는 “기후동행카드 월 3만원 페이백 대책을 통해 30일권을 이용하는 시민들은 평균적으로 약 70% 수준의 교통비 절감 혜택을 받으면서 서울의 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있는 대중교통 비용을 파격적으로 절감할 수 있다”고 했다.

기후동행카드 이용자는 평균 약 9만5000원을 교통비로 이용하고 있다. 3만원 페이백 시 이용자별로 ▷일반 65.3% ▷청년·청소년·두 자녀73.7% ▷저소득·세 자녀 84.2%의 할인율이 적용되는 셈이라고 서울시는 설명했다.

페이백 혜택을 받기 위해 기후동행카드 이용자는 ‘티머니 카드&페이 홈페이지’에 가입하고 카드 등록을 꼭 해야 한다. 페이백 신청과 관련된 사항은 6월 티머니 홈페이지 등을 통해 안내할 예정이다. 4~6월 30일권 이용자는 6~8월 티머니 홈페이지에서 페이백 신청이 가능하며 입력한 계좌로 월당 3만원의 페이백이 진행된다. 기후동행카드 4월 신규 이용자에 대해서는 충전액의 10%를 티머니 마일리지로 추가로 지급한다.

후불 기후동행카드 이용자도 4~6월 동안 권종별 정액 금액 이상을 사용하는 경우 6월부터 ‘티머니 카드&페이’ 홈페이지에 신청하여 페이백을 받을 수 있다.

오세훈 서울시장은 “위기의 시기, 서울시가 대중교통 인프라를 기반으로 고강도 대중교통비 절감 대책을 통해 시민들이 에너지 절감에 동참하고 고유가를 극복할 수 있도록 실효성 있는 대책을 추진한다”고 밝혔다.