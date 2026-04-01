중소벤처기업부와 추경안 당정 협의

[헤럴드경제=주소현 기자] 당정은 1조9000억원 규모의 중기벤처기업부의 추가경정예산안에 수출바우처 물류비 한도를 상향하고 긴급 물류바우처를 신설하는 등 지원 항목을 확대하는 안을 논의했다. 또 긴급경영안정자금 및 보증을 확대하고 정책자금 만기를 연장하는 등 상환 부담도 완화하기로 했다.

민주당은 1일 국회 의원회관에서 민주당 산자중기위 정책조정위원회와 중기부의 당정협의를 열고 중동전쟁 장기화로 인한 중소기업·소상공인의 경영 애로를 완화하고 민생경제 회복을 지원하기 위한 대응 방안과 이를 뒷받침하기 위한 추경안을 논의했다.

중기부는 이번 추경안을 ▷수출 중소기업 지원 ▷소상공인 경영 안정 ▷청년창업 활성화 ▷제조업과 인공지능 전환(AX) 지원 등 4개 축을 중심으로 편성했다고 밝혔다.

중동전쟁으로 인한 운송 차질과 물류비 상승 등 피해를 최소화하고 시장 다변화를 지원하기 위해 수출 중소기업에 수출바우처 한도를 상향한다. 또 긴급 물류바우처를 신설하고 전쟁위험 할증료 등 지원 항목을 확대하기로 했다. 일시적 경영 애로를 겪는 기업에 대해 긴급경영안정자금 및 보증 확대 등 유동성 지원을 강화하고 정책자금 만기 연장 등을 통해 상환 부담을 완화하기로 했다.

소상공인에 대해서는 매출이 감소한 소상공인을 대상으로 특별경영안정자금을 확대하고, 신용보증기금과 기술보증기금 출연을 통해보증 공급을 확대한다.

청년창업 분야에서는 ‘모두의 창업 프로젝트’를 통해 인재 발굴부터 사업화까지 전 주기를 지원하고, 창업중심대학을 확대한다. 지역창업패키지를 신설해 지역 기반의 창업 생태계도 육성하겠다는 계획이다. 모태펀드 출자와 민관 협력 기반의 오픈이노베이션도 확대할 예정이다.

지역 중소기업의 경쟁력 확대를 위한 제조업 AX도 지원한다. 대·중소기업 간 상생협력을 기반으로 제조 AX 선도모델을 구축하고, 현장 중심의 제조 AI 전문인력 양성도 함께 추진한다.

민주당은 중동전쟁의 피해를 본 수출 중소기업을 위한 추경 편성에 공감하고, 경영안정바우처 지원 및 창업교육을 강조했다. 또 정부에 추경안 통과 즉시 집행할 수 있도록 사전 준비를 해달라고 당부했다.

중기부는 전쟁 발생 직후부터 기업의 어려움을 파악하기 위한 피해 접수 및 모니터링 체계 가동하고 효과적인 대응을 위해 중소기업 피해·애로태스크포스(TF)를 구성하고 피해기업 1대1 전담관제 운영 등 밀착 관리 중이라고 밝혔다.