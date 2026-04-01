2142일간 최장 플라이급 챔피언 재임 12회 동급 최다 타이틀전 승리 기록도

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC는 전 UFC 플라이급(56.7㎏) 챔피언 드미트리어스 존슨(39·미국)이 2026년 UFC 명예의 전당에 ‘현대 선수(Modern Wing)’로서 헌액될 것이라고 1일(한국시간) 발표했다. 2026년 UFC 명예의 전당 헌액식은 올 여름에 열린다.

데이나 화이트 UFC 회장 겸 CEO는 “드미트리어스 존슨은 역대 최고의 플라이급 선수”라고 칭했다. 이어 “존슨은 MMA 역사상 가장 놀라운 경력을 쌓은 위대한 챔피언이었으며, 11연속 타이틀 방어 기록은 프로 스포츠 역사상 가장 놀라운 기록 중 하나”라며 “올 여름 그를 UFC 명예의 전당에 헌액하게 돼 영광”이라고 강조했다.

존슨은 ‘현대 선수’ 부문의 18번째 멤버로 UFC 명예의 전당에 입성하게 된다. ‘현대 시대’에는 2000년 11월 17일(이하 현지 시간), 종합격투기(MMA) 통합 규칙에 따른 첫 UFC 대회가 개최된 이후에 프로로 데뷔한 선수들이 포함된다. 그 외 요건으로는 만 35세 이상이어야 하거나 은퇴한 지 1년 이상 경과해야 한다는 점이 있다.

14년간의 MMA 경력 동안 30경기에 출전한 베테랑 존슨은 25승 1무 4패(UFC/WEC 기준 17승 1무 3패)의 전적을 기록했다. 전 WEC 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 미겔 토레스, 전 RIZIN(라이진) 플라이급 챔피언 호리구치 쿄지, 전 UFC 플라이급-밴텀급 챔피언 헨리 세후도, 그리고 전 판크라스 플라이급 토너먼트 우승자 와카마츠 유야를 상대로 승리를 거뒀다.

다양한 단체에서 아마추어 MMA 경기 9연승을 거둔 후, 존슨은 2009년 8월 15일 ‘킹 오브 더 케이지: 선더스트럭 ’에서 서브미션 승리를 거두며 프로 데뷔전을 치렀다. 이후 그는 알래스카 파이팅 챔피언십에 합류해 2연승을 거둔 뒤 WEC에 입단했다.

존슨은 2010년 4월 24일 미국 캘리포니아주 새크라멘토의 ARCO 아레나에서 열린 ‘WEC 48: 알도 vs 페이버’ 대회의 언더 카드에서 WEC 데뷔전을 치렀다. 그는 브래드 피켓에게 판정패를 당하며 데뷔전을 패배로 시작했으나, 이후 WEC와 UFC에서 4연승을 거두며 당시 UFC 밴텀급 챔피언이었던 도미닉 크루즈를 상대로 커리어 첫 타이틀전을 치를 자격을 얻었다.

존슨은 2011년 10월 1일 미국 워싱턴DC의 버라이즌 센터에서 열린 ‘UFC 라이브: 크루즈 vs 존슨’의 메인 이벤트에서 크루즈와 맞붙었다. 크루즈는 만장일치 판정승을 거두며 타이틀을 방어했다.

다음 경기에서 이안 맥콜과 무승부를 기록한 존슨은 맥콜과의 재대결에서 만장일치 판정승을 거두며 반등에 성공했다. 이 승리로 존슨은 UFC 152에서 열린 UFC 플라이급 토너먼트 결승전에서 조셉 베나비데즈와 맞붙게 됐다.

첫 UFC 플라이급 타이틀전이 열린 ‘UFC 152: 존스 vs. 벨포트’는 2012년 9월 22일 캐나다 온타리오주 토론토의 에어 캐나다 센터에서 개최됐다. 존슨은 코메인 이벤트에서 베나비데즈와 맞붙어 스플릿 판정승을 거두며 초대 UFC 플라이급 챔피언에 등극했다.

UFC 플라이급 챔피언으로서 존슨은 기록적인 연승 행진을 시작했으며, 이후 4년 동안 11연속 승리와 타이틀 방어에 성공하며 역사상 가장 위대한 MMA 선수 명단에 이름을 올렸다.

2018년 8월 4일, 존슨은 ‘UFC 227: 딜라쇼 vs 가브란트 2’의 코메인 이벤트에서 헨리 세후도에게 스플릿 판정패를 당하며 5년 만에 첫 패배를 당했다.

패배 후 존슨은 UFC를 떠나 싱가포르에 본사를 둔 MMA 단체인 ONE(원) 챔피언십과 계약했다. 그는 여기서 치른 6경기 중 5경기를 승리하며 플라이급 세계 그랑프리 타이틀을 차지했고, 플라이급 챔피언이 돼 한 차례 타이틀 방어에 성공했다. 그는 2023년 5월 5일 타이틀 방어에 성공한 후 은퇴하며 타이틀을 반납했다.

존슨의 헌액에 결정적인 요인이된 이력은 UFC 플라이급 사상 최장 기간 챔피언 재임(2142일)으로, 이는 전 체급에서 2위에 해당한다. 또한 동급 최다 연승(13연승), 최다 타이틀전 승리(12승) 등이다.

존슨은 선수 생활 동안 폭스 스포츠가 선정한 2013년 ‘올해의 파이터’를 비롯해, ESPN과 스포츠 일러스트레이티드가 선정한 2017년 ‘올해의 파이터’ 등 수많은 상을 수상했다. 또한 2017년에는 파이터스 온리 월드 MMA 어워즈, ESPN, MMA파이팅으로부터 ‘올해의 서브미션’ 상을 받았다.

미국 워싱턴주 파크랜드 출신인 존슨은 워싱턴 고등학교 재학 시절 레슬링에서 두각을 나타내며, 3학년과 4학년 시즌에 주 대회에서 각각 2위와 3위를 차지했다. 고등학교 졸업 후, 존슨은 취미로 MMA 훈련을 하다가 워싱턴 지역 아마추어 대회에 출전하기 시작했다. 존슨은 열혈 게임 마니아이자 주짓수 수련가로, IBJJF 마스터 월드 및 팬 챔피언십에 출전한 바 있다. 그는 현재 아내와 자녀들과 함께 워싱턴에 거주하고 있다.