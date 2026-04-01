다시 ‘2인 대변인’ 체제로…재보궐 출마 가능성

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 전은수 청와대 부대변인이 대변인으로 승진했다고 1일 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 청와대 춘추관 기자실을 찾아 전 부대변인이 청와대 1급 비서관인 대변인으로 선임됐다고 말했다. 오는 6월 3일 지방선거에서 인천 계양을 보궐선거에 출마한 김남준 대변인의 자리를 전 대변인이 채운 셈이다.

이로써 청와대는 다시 ‘2 대변인 체제’로 운영될 예정이다. 청와대는 강유정 대변인을 ‘수석대변인’으로 직함을 높였다.

강 수석대변인과 전 대변인, 안귀령 부대변인은 모두 이재명 대통령 취임 직후인 지난해 6월 4일부터 임명돼 일해왔다.

전 대변인은 1984년 울산 출생이다. 공주교대를 졸업하고 부산대 법학전문대학원에서 석사를 마쳐 교원자격과 변호사 자격을 갖고 있다. 2024년 총선 더불어민주당 울산 남구갑에 출마해 고배를 마셨고, 지역위원장을 지내다 대선 직후 부대변인에 선임되며 지역위원장직을 내려놓은 바 있다.

일각에선 승진한 전 대변인이 오는 재보궐선거에 출마할 가능성도 점쳐진다. 앞서 김 대변인도 청와대 제1부속실장을 맡다 대변인으로 자리를 옮긴 후 재보궐선거 출마를 위해 사직서를 낸 바 있다.