8년 협업 기반 전략 파트너십 강화…혁신 제품·새 슬로건 공개

[헤럴드경제=김진 기자] 애경산업이 지난 31일(현지시간) 중국 항저우에서 전략 파트너십 행사를 열고, AGE20‘S의 중국 일반무역 독점 총판을 ‘넷탑스’로 지정했다고 밝혔다.

넷탑스는 애경산업과 8년간 역직구 유통 협업을 이어온 파트너사다. 이번 계약을 통해 채널 중심 협업에서 브랜드 운영 전반을 아우르는 통합 운영 체제로 전환했다. 애경산업은 유통 질서 재정비와 가격·채널 통합 관리를 통해 브랜드 가치를 강화한다. 데이터 기반 마케팅으로 성장 기반도 마련할 계획이다.

애경산업 김상준 대표이사는 “올해는 AGE20’S가 한 단계 더 도약하는 중요한 전환점으로, 넷탑스와 협력해 브랜드의 새로운 비전을 중국 시장에서 본격적으로 실현하겠다”면서 “데이터 기반 제품 경쟁력과 현지화 전략을 통해 ‘AGE20’S 2.0 시대’를 열겠다”고 강조했다.

행사에서는 ‘Real Beauty, Real Results’라는 새 브랜드 슬로건과 함께 ‘수퍼 엑토인 프라임 파운데이션 팩트’, ‘벨벳 래스팅 파운데이션 팩트’ 등 신제품을 소개했다. 애경산업 이현정 화장품사업부장은 “스킨케어와 메이크업의 융합, 데이터 기반 효능을 통해 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.

한편 AGE20’S는 2013년 ‘에센스 팩트’ 출시 이후 국내 파운데이션 부문 11년 연속 구매량 1위를 유지하고 있다. 현재 중국·일본·미국 등 30여개국에 진출해 영향력을 확대하고 있다.