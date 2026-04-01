이용 기간·혜택 확대, 한눈에 확인 가능 VIP 전용 혜택 ‘VIP 찬스’, ‘VIP only’ 신설 갤럭시 S26 개통 고객, 맞춤형 멤버십 혜택

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 T멤버십을 개편한다고 1일 밝혔다. ▷‘0 day’를 ‘0 week’로 확대 ▷VIP 고객 전용 혜택 추가 ▷맞춤형 멤버십 프로그램 강화 등을 통해 고객 편의성을 강화한다는 복안이다.

우선 SKT는 만 13~34세에 해당하는 ‘0(영, Young)’ 고객 대상 혜택인 ‘0 데이(day)’를 ‘0 위크(week)’로 확대 개편한다. 이를 통해 이용자들은 ‘0 위크’ 기간인 매월 첫째 주 5일 동안 다양한 혜택을 자유롭게 이용할 수 있게 됐다. 기존에는 매월 10·20·30일 등 특정일마다 하나의 혜택만 이용할 수 있었다.

또 ‘0 위크’와 ‘T 데이(day)’ 통합 운영을 추진한다. 고객들은 메뉴 탭을 오가는 번거로움 없이 ‘T 데이’ 메뉴에서 ‘0 위크’ 혜택까지 한 번에 이용할 수 있게 됐다.

이달 6일부터 10일까지 진행되는 첫 ‘0 위크’에는 새 단장을 기념한 혜택이 마련된다. 오는 6일 오전 10시부터는 선착순 30만 명에게 뚜레쥬르 ‘리얼 브라우니’ 1개 쿠폰을 제공한다. 공차 인기 음료 6종 50% 할인(최대 6000원), 노브랜드 버거 시그니처 세트 1+1 증정(1세트 한정), 요기요 앱 삼첩분식 1만8000원 이상 주문 시, 8000원 할인 등도 주어진다.

이와 함께 SKT는 ‘T 데이’에 VIP 고객 대상 추가 할인 프로그램 ‘VIP 찬스’, 특정 시간대 할인 혜택을 제공하는 ‘해피아워’에 VIP 전용 혜택 ‘VIP only’를 신설한다. 이달 6일부터 10일까지 진행되는 ‘T day 위크’ 기간 동안 배달의민족 앱에서 처갓집양념치킨을 1만6000원 이상 주문할 경우, VIP 고객은 8000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 골드·실버 고객에게는 6000원 할인 혜택이 제공된다.

‘해피아워’에서는 파리바게뜨 할인 혜택이 ‘VIP only’로 제공된다. VIP 고객은 오후 8시부터 자정까지 1만원 이상 구매 시 4000원을 할인받을 수 있다. 이외에도 SKT는 등급과 무관하게 T멤버십 전 고객을 대상으로도 음식, 여가, 라이프스타일 등 혜택을 제공한다.

한편, SKT는 ‘클럽 멤버십’을 통해 고객별 이용 특성에 맞춘 개인화된 멤버십 혜택도 준다. 지난달 31일까지 갤럭시 S26 시리즈 개통을 완료한 고객을 대상으로 운영 중인 ‘클럽 갤럭시 S26’을 통해, 이달까지 ▷갤럭시 맞춤 ▷구독 ▷라이프(제휴사 할인) ▷래플(경품 추첨) 등 무료·할인 혜택이 제공된다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 “T멤버십 개편은 고객들이 보다 쉽고 편리하게 T멤버십의 다양한 혜택들을 이용할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 멤버십 혜택을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.