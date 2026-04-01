[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 전사적 인공지능(AI) 전환과 연구관리 혁신을 위한 ‘NRF 인공지능 위원회’를 구성하고, 31일 대전청사에서 첫 회의를 개최했다.

인공지능 위원회는 대한민국 AI 액션플랜의 ‘국가 AI 전면 전환’ 기조에 대응, 연구관리전문기관으로서 AI 기반 혁신을 선도하기 위해 출범했다.

연구재단은 기존 AI 전환 추진단을 이사장 직속 위원회로 격상·개편해 ‘NRF 인공지능 위원회’를 구성하고, 본부 간 장벽을 해소하여 전사적 AI 전환(AX)을 본격 추진할 계획이다. 위원회는 연구재단의 AI 전환 전략을 통합 조율하고 신속한 의사결정을 지원하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

위원회는 이사장을 위원장으로, 사무총장을 AI 실무 책임관(CAIO*)으로 하여 내·외부 전문가로 구성되며, 위원장 주재의 전략 논의와 CAIO 주재의 실무 추진 등 이원적 운영체계를 갖춘다.

또한 AI 정책, 전환, 사업, 경영의 4대 분야를 중심으로 연구기획·평가·관리 등 R&D 전 주기에 AI를 도입하고, 업무 프로세스 혁신과 행정 효율화를 추진할 예정이다.

기존 AI 전환 추진단에서는 전사적 AI 전환에 대비하기 위한 AI 운영‧관리 플랫폼을 구축하여 R&D 규정 챗봇, 평가의견 적정성 확인, 사업관련 질의 자동답변 생성(스마트게시판) 등의 AI 서비스를 시범 운영하였고, AI 전환 전략 및 세부 추진계획을 수립한 바 있다.

첫 회의에서는 연구혁신과 행정 효율화를 위해 중장기 AI 전환 전략과 주요 추진과제를 논의했다.

AI를 활용하여 연구개발·인재양성 대전환, R&D 매니지먼트 대전환, 경영·조직 역량 대전환을 추진하고 AI 인프라를 구축하는 등 4대 전략목표를 수립하고 목표별 추진과제를 제안했다.

홍원화 연구재단 이사장은 “인공지능 위원회 출범은 연구재단의 AI 기반 연구혁신을 본격화하는 계기”라며 “R&D 전 주기에 AI를 도입하여 국가 연구개발의 전략성과 효율성을 높이겠다”고 밝혔다.