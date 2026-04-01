[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]벚꽃이 만개한 경주 보문관광단지 일원에서 ‘경주벚꽃마라톤대회’가 펼쳐진다.

경북 경주시는 ‘제33회 경주벚꽃마라톤대회’를 오는 4일 오전 8시 보덕동행정복지센터 앞 도로를 출발점으로 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 경주시와 경주시체육회가 공동 주최·주관하며 보문호수와 도심 벚꽃길을 따라 하프코스, 10km, 5km 등 3개 종목으로 진행된다.

올해는 국내외 마라톤 동호인 1만 5000여명이 참가할 예정이며 이 가운데 25개국 600여명의 외국인이 포함돼 국제대회 위상을 이어간다.

특히 대회 당일 오전 7시 40분에는 공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’의 에어쇼가 펼쳐진다.

일반에 쉽게 공개되지 않는 공연으로, 벚꽃과 함께 이번 대회의 주요 볼거리로 꼽힌다. 다만 기상 상황 등에 따라 공연이 취소될 수 있다.

블랙이글스는 대한민국 공군의 특수비행팀으로, 국산 초음속 항공기 T-50 계열 기체를 활용한 고난도 편대비행과 공중 기동을 선보인다.

이번 에어쇼는 벚꽃이 만개한 경주의 하늘을 배경으로 펼쳐지는 이색 장면으로, 참가자들에게 색다른 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.

경주시는 안전한 대회 운영을 위해 의료진과 구급차 등을 주요 구간에 배치하고 경찰·소방과 협력해 교통·안전 관리에 만전을 기할 방침이다.

또 대회 당일 오전 7시부터 11시까지 보문관광단지와 시내 주요 구간에서 단계적 교통 통제가 예정돼 있어 시민과 관광객의 협조를 당부했다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “경주벚꽃마라톤대회는 천년고도의 봄을 체험할 수 있는 대표적인 스포츠 관광 콘텐츠”라며 “안전하고 성공적인 대회 운영으로 참가자와 관광객 모두에게 의미 있는 시간을 제공하겠다”고 말했다.