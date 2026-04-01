남원시 상경 설명회는 풍악 울린 잔치였다

[헤럴드경제=함영훈 기자] 남원의 예인들이 서울 한복판에 풍악 울렸다. 이몽룡과 성춘향은 역동적인 춤을 선보이며 참기만 해야하고, 그리워만 해야하는 순진남녀 이미지를 확 던져버렸다.

남원시는 3월31일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 제96회 춘향제 프레스 데이를 열고, 올해 ‘다이나믹 춘향제’가 될 것임을 알렸다.

이번 상경 쇼케이스는 기품·결기·사랑·전통 4개 관전포인트로 세분화해 각각의 콘텐츠를 예고하는 형식으로 이뤄졌다.

지자체의 흔한 설명회라기 보다는 내외신 기자들과 인플루언서들 앞에서 펼쳐진 한마당 큰 공연이었다.

1989년 미스춘향 현 김수현 서울경제TV 아나운서의 진행으로 4인의 춘향 앰버서더 퍼포먼스와 춘향카니발 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 제52회 춘향국악대전 대통령상 수상자인 명창 서의철의 공연도 진행되었다.

1931년 시작되어 올해로 96회를 맞는 남원 춘향제는 대한민국에서 역사가 가장 긴 축제다. 올해는 ‘춘향의 멋, 세계를 매혹시키다’를 슬로건으로 4월 30일(목)부터 5월 6일(수)까지 7일간 남원 광한루원, 요천변 일원에서 열린다.

▶해마다 꽃피는 5월이 되면 세계를 매혹시킬 춘향의 아름다움을 만날 수 있다. 1931년 음력 5월 5일 춘향제사를 지내면서 시작된 춘향제는 대한민국의 가장 오랜 역사를 지닌 공연 예술형, 시민 참여형 축제이자 지역축제의 효시이다.

제96회 남원 춘향제는 ‘춘향의 멋 세계를 매혹시키다’를 슬로건으로 2026년 4월 30일(목)부터 5월 6일(수)까지 7일간 남원 광한루원 일원에서 열린다.

올해 남원 춘향제는 춘향의 ‘멋’을 주제로 7일간 기품과 결기, 사랑과 전통을 아우르는 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다. 글로벌 춘향 선발대회, 춘향 뷰티존, 춘향 한복 패션쇼, 춘향제향, 춘향 카니발, 춘향 사랑춤, 대한민국 춘향 국악대전 등 다양한 공연과 전시, 체험을 만나볼 수 있다.

특히, 춘향전을 현대적으로 재해석한 흑요석 작가의 <춘향 화첩 : 일러스트 작품전>과 앰버서더 춘향과 김혜순 한복 명인이 참여하는 아름다운 춘향 한복 패션쇼를 통해 이 시대 춘향의 진정한 아름다움을 만나게 될 예정이다.

시민들과 함께 하는 춘향 카니발은 춘향전의 테마를 스토리텔링하여 다양한 장르로 풀어나가는 경연대회다. 대동 길놀이를 새롭게 경연대회로 꾸며 풍성한 볼거리를 제공한다. 조선이야기꾼이 만담 형식으로 풀어주는 스탠딩형 쇼와 창극과 예술공연으로 연출한 춘향 단막창극도 볼거리다.

춘향제 기간 동안 춘향과 몽룡의 아름다운 사랑 이야기가 곳곳에서 피어난다. 춘향전 속 에피소드와 전통혼례를 체험하는 춘몽 러브스토리와 다양한 사랑 이야기를 전해주는 러브 온 에어를 통해 사랑하는 사람과 행복한 추억을 만들어 보자. 춘향제 96년의 사랑을 담은 러너들의 발걸음이 소외된 이웃들에게 희망을 이어주는 사랑 기브 런도 열린다.

▶96년을 이어온 춘향의 전통적 가치를 체험하는 프로그램도 마련된다. 판소리 신인대전과 퓨전 창작 국악을 만날 수 있는 대한민국 춘향 국악대전과 광한루에서 7일간 명창의 소리를 듣는 공연이 이어진다. 판소리와 랩 경연이 만나 새로운 문화를 보여줄 춘향 랩&판소리도 기대를 불러 모은다. 춘향제의 역사 속 등불을 들고 시가행렬을 하던 전통을 재현하는 광한루 등불 행렬도 초록빛 봄의 밤을 밝힐 예정이다. 광한루 곳곳에 청사초롱으로 감성적인 장관을 연출한다.

춘향과 이몽룡의 아름다운 사랑과 정절, 불의에 항거하는 정신 등을 널리 알리고자 열리는 춘향제는 남원을 대표하는 축제로서 대한한국 최고의 전통문화축제이자 문화관광축제로 이제는 대한민국을 넘어 세계로 나아가는 글로벌 축제를 꿈꾼다.

남원시는 풍류 차박 캠핑, 춘향 퍼스널 패키지, 춘향 K-풍류 패키지 등 다양한 관광 상품을 개발해 남원을 찾는 내외국인들에게 제공할 예정이다. 관람객이 원하는 대로 커스터마이징하는 맞춤형 축제 상품과 남원만의 K-뷰티, 국악, 한옥 체험 등 글로벌 체류형 프로그램을 선보인다. 남원을 통해 대한민국의 멋을 흠뻑 느낄 수 있는 장이 될 것이다.

남원 춘향제 기간 동안 메인공연장, 광한루각 무대, 예루원 무대, 길놀이 무대, 십수정 무대 등 곳곳에서 다채로운 축하공연과 거리공연, 전통 공연 등이 열린다. 남원의 다양한 음식을 먹고 즐기는 푸드 ZONE과 가족, 어린이들의 놀이 및 체험공간인 체험 ZONE도 운영한다. 볼거리 즐길거리가 풍성한 5월의 남원이 기대된다.

▶제96회 남원 춘향제

기간 : 2026.4.30.(목)~5.6.(수)

장소 : 남원시 광한루원 및 요천변 일원

주요 프로그램 : 공연 프로그램, 춘향제향, 글로벌 춘향선발대회, 춘향 한복 패션쇼, 춘향 카니발, 춘향 사랑춤, 춘몽 러브스토리, 사랑나눔 기부런, 대한민국 춘향 국악대전, 광한 명창, 춘향 랩&판소리, 광한루 등불 행렬 등