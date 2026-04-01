[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 지난달 31일 오후 본점에서 ‘썸 인큐베이터 11기’ 발대식을 개최하고 유망 스타트업에 대한 본격적인 성장 지원에 나섰다.

이번 발대식에서는 최종 선발된 33개사 스타트업 대표 및 관계자들이 참석해 선정증서 전달, 프로그램 안내, 기업 발표 등 다양한 프로그램이 진행됐다. ‘썸 인큐베이터 11기’에는 AI, 핀테크, 플랫폼, 컨텐츠 등 다양한 분야의 기업들이 지원 했으며, 약 7대1의 높은 경쟁률을 기록했다.

선발된 기업들에게는 ▷사무공간 무상 제공 ▷엑셀러레이팅 프로그램(단계별 맞춤형 교육) ▷AI·디지털기반 신사업 분야 전문 멘토링 ▷스케일업 프로그램 지원 ▷투자 IR 기회 제공 등 기업 성장에 필요한 실질적인 혜택을 제공한다.

부산은행 김성주 은행장은 “썸 인큐베이터는 단순한 지원을 넘어 스타트업의 성장 과정을 함께하는 프로그램이다”며 “11기 기업들이 혁신을 통해 시장을 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 부산은행은 썸인큐베이터 참여 기업을 대상으로 투자연계 활동을 통해 153억원의 투자 유치를 이뤘으며, 향후에도 유망 기업 발굴과 지원을 지속 확대해 나갈 계획이다.