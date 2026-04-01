- 1일 50주년 기념식, 올해 연구자상 김혜진 박사 수상 - AI·6G·디지털 혁신기반 대한민국 미래 50년 도약 선언

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우리나라 산업과 경제발전을 이끌어온 한국전자통신연구원(ETRI)이 창립 50주년을 맞았다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 1일 대전 본원 7동 대강당에서 창립 50주년 기념식을 개최했다. 1976년 설립된 ETRI는 전전자교환기(TDX), 메모리반도체(DRAM), 디지털이동통신시스템(CDMA), 3G·4G 이동통신시스템, 인공지능(AI) 등 핵심 ICT 기술을 개발하며 국가 경제 성장과 산업 발전에 크게 기여해 왔다.

ETRI는 창립 50주년을 맞아 연구성과가 산업과 경제에 미친 파급효과를 분석한 결과도 발표했다. 지난 50년 동안 창출된 산업 경제적 파급효과는 생산, 고용, 시장 창출로 이어져 약 494조 원에 달하는 것으로 나타났다. 이 가운데 대표 핵심기술에 의한 산업 파급효과는 316조 원, 기타 산업 분야 확산효과는 178조 원으로 분석됐다. 특히 CDMA, 메모리반도체, TDX와 같은 핵심기술은 국내 ICT 산업 경쟁력을 높이는 데 결정적인 역할을 했으며, 통신장비·전자부품·컴퓨터 산업 등 다양한 분야에서 생산유발효과를 창출하며 국가 산업 생태계 발전을 견인했다.

이날 기념식에서는 전전자교환기(TDX) 개발 40주년을 기념하는 행사도 열렸다. TDX는 독자 기술로 개발한 국산 기술로, 대한민국 통신기술 자립의 출발점으로서 큰 의미를 갖는다. TDX 사업의 성공 경험은 훗날 DRAM, CDMA를 개발하는 강력한 동력이 됐다.

올해의 ETRI 연구자상은 인공지능창의연구소 지능형부품센서연구실 김혜진 책임연구원에게 돌아갔다. 김 박사는 세계 최초로 360도 전방위 촉각센서를 로봇 손가락 형태의 모듈로 구현해 물체의 강성 인지 및 힘 제어가 가능한 로봇 핸드 시스템을 개발했다. 아울러 자체 개발한 센서 기술의 기술이전 4건을 통해 상용화 매출 17억 원을 달성하며 국내 센서 산업 경쟁력 강화에 기여했다.

ETRI는 연구성과 측면에서도 우수한 결과를 지속적으로 창출하고 있다. 특히 ETRI는 1312건의 국제표준특허를 보유하고 있으며, 이를 통해 지난 3년간 발생한 특허기술료는 1313억 원에 달한다.

과학기술정보통신부가 선정하는‘국가연구개발 우수성과 100선’에 2025년도 9건 선정과 최근 7년 연속 정부출연연구기관 가운데 최다 성과가 선정되며 누적 170건의 우수성과를 내어 국가 핵심 연구기관으로서의 위상을 공고히 했다.

ETRI는 AI 핵심 및 기반 기술 개발로 지능을 더욱 고도화하고 AI 고속도로 기반 기술 개발로 통신의 영역을 지상에서 하늘로 확장해 지상·해상·공중을 아우르는 차세대 통신 인프라를 구축할 예정이다. 초실감 공간결합 기술로 가상과 현실을 잇는 새로운 경험 환경을 창조하고 인간과 공존하는 피지컬 AI, 공공·산업에 특화된 ADX 융합기술 개발로 국가경쟁력을 제고할 방침이다.

방승찬 ETRI 원장은 “ETRI는 지난 50년 동안 도전의 길을 열어 국가 경제발전의 토대를 마련했고 다가올 반세기에는 세상에 이로운 첨단 연구성과 창출로 대한민국의 미래를 책임지는 주인공이 될 것”이라고 말했다.