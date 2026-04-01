美·이스라엘 선박 통행 금지 명시 경제 제재 동참한 국가 선박도 접근 제한 리알화로 통행료 징수 검토…연간 1000억달러 수입 예상 루비오 “엄청난 선례...호르무즈 어떻게든 개방”

[헤럴드경제=도현정 기자] 이란이 세계 최대 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 통과하려는 선박에 통행료를 징수하는 방안을 승인, ‘호르무즈 톨게이트’ 구상 실현에 한 발 더 다가섰다. 미국은 “잘못된 선례가 될 것”이라며 용납할 수 없다며 반발했다.

이란 관영 프레스TV는 지난 30일(현지시간) 이란 의회 국가안보위원회가 이날 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용의 신규 관리 계획안을 승인했다고 보도했다.

이 계획안에는 미국과 이스라엘 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없다고 명시됐다. 이란에 일방적인 경제 제재를 가한 국가들의 해협 접근도 제한하기로 했다. 호르무즈 해협 내 보안 조치 강화, 이란 해군 함정의 안전한 운항을 위한 세부 프로토콜 수립, 해협 관리 과정상 이란 군의 역할 강화 등도 관리안에 포함됐다. 의회는 통행료를 이란 화폐인 리알화로 징수하는 방식을 검토하고 있다.

현재까지는 이란이 일부 우호국 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용하면서 위안화로 약 200만달러(약 30억원)에 달하는 통행료를 받은 것으로 알려졌다. 앞으로는 모든 선박에서 자국 통화인 리알화로 통행료를 받겠다는 것이다.

이는 이란에 막대한 수입원이 될 것으로 보인다. 이란 파스님 통신은 선박당 200만달러의 통행료를 징수할 경우 연간 1000억달러(약 150조원) 이상의 수입이 예상된다고 보도했다. 이란은 미국과의 종전 협상 조건으로 내건 다섯가지 항 중에도 향후 호르무즈 해협에 대한 공식 통제권을 포함시켰다.

이에 미국은 이를 절대 용납할 수 없다며 반발했다. 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 알자지라 방송과 인터뷰에서 이란의 호르무즈 해협 통제권 주장은 “우리뿐 아니라 전 세계가 받아들일 수 없는 것”이라고 주장했다.

루비오 장관은 “그것은 엄청난 선례를 남기는 일”이라며 “(이란이 호르무즈 해협을 통제하면) 개별 국가들은 국제 수로를 점령하고 자기네 것이라 주장하게 될 것”이라고 지적했다. 호르무즈 해협 외에도 국제 물류의 주요 항로를 끼고 있는 국가들마다 수로에 대한 통제권을 요구할 수 있다는 것이다.

그는 “호르무즈 해협은 어떻게 해서든(one way or another) 개방될 것”이라며 “그렇지 않을 경우 이란은 ”실질적인 결과“를 감당해야 할 것”이라고 경고했다.