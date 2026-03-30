‘과천 경마장 유치 TF팀 전략회의’에서

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시가 지난 27일 시청 상황실에서 ‘과천 경마장 유치 TF팀 전략회의’를 개최하고, 경마장 이전에 대한 체계적인 대응과 유치 전략 마련에 본격 착수했다.

이번 회의는 부시장을 단장으로 하고 기획·예산·홍보·도시계획·환경·건축 등 관련 부서 팀장으로 구성된 TF팀이 참여한 가운데 진행됐으며, ▷경마장 이전 추진 현황 공유 ▷입지 여건 및 개발 가능성 검토 ▷유치 전략 방향 설정 ▷관련 법령 검토 및 규제 해소 방안 마련 등 주요 사항에 대해 논의했다.

이어, 시는 기본구상 검토를 위한 용역에 착수하고, 단계적인 유치 전략을 본격화해 나갈 계획이다.

양혜란 홍보미래담당관은 “동두천시는 국가 안보를 위해 오랜 기간 희생을 감내해 온 도시인 만큼, 과천 경마장 이전은 미군 반환공여지의 전략적 활용을 위한 중요한 전환점이 되어야 한다”며 “이번 전략회의를 계기로 협업 체계를 바탕으로 한 실행 기반을 마련한 만큼, 기본구상 용역 추진과 함께 유치 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.