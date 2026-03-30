4월 3일 구청 창의홀…지역 내 기업 대상 입찰 실무 전반 교육 4월 2일까지 구로구 맞춤형입찰정보 누리집에서 선착순 50명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 4월 3일 구청 본관 3층 창의홀에서 ‘2026년 상반기 맞춤형 전자입찰 서비스 실무교육’을 한다.

이번 교육은 입찰 경험이 부족한 기업은 물론 실무 역량을 강화하고자 하는 지역 내 기업 관계자들을 대상으로 전자입찰 전반에 대한 이해를 높이고 실질적인 활용 능력을 키울 수 있도록 마련됐다.

교육은 오후 2시부터 오후 5시까지 3시간 동안 진행된다.

주요 내용은 △입찰의 준비 △입찰공고 및 용어의 이해 △투찰금액 산정방법 △맞춤형입찰정보서비스 이용 방법 △질의응답 등 전반적인 전자입찰 실무에 대한 강의를 제공할 예정이다.

참여를 희망하는 경우 구로구 맞춤형 입찰정보 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

모집 인원은 50명으로 선착순 접수하며, 구로구 내 기업이면 누구나 신청할 수 있다.

자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 지역경제과로 문의하면 된다.

구로구 관계자는 “이번 교육을 통해 기업들이 입찰 과정에 대한 이해도를 높이고 실질적인 경쟁력을 갖추는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 기업의 성장을 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.