복지부, 의료데이터 중심병원과 AI 중소기업 컨소시엄 공모

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 한국보건의료정보원은 31일부터 5월 4일까지 ‘2026년 의료 AI 테스트베드 지원사업’에 참여할 컨소시엄을 모집한다고 30일 밝혔다.

국내 의료 인공지능(AI) 산업의 경쟁력을 강화하고 의료현장의 디지털 전환(AX)을 촉진하기 위해 올해 처음 시작되는 이번 사업은 의료 AI 분야 중소기업과 의료데이터 중심병원으로 구성된 컨소시엄을 대상으로 한다.

지원 금액은 과제단가의 80%로, 식약처 인·허가가 완료되고 직접 진료에 활용되는 AI 디지털의료기기의 임상을 진행하는 다기관의 경우 4억 원(과제단가 5억 원)까지 지원받을 수 있다.

선정된 컨소시엄은 AI 기반 제품·서비스를 실제 의료현장에서 실증하기 위한 시범운영(테스트베드) 환경 구축, 지표 설계, 제품·서비스 연동, 실증 및 결과 분석 등을 종합적으로 지원받게 된다.

비수도권 의료기관 참여 시 우대하며, 참여기관 모집 관련 자세한 사항은 보건의료데이터 활용 포털을 통해 확인하고 신청할 수 있다. 모집 공고문은 AI가 쉽게 이해할 수 있는 텍스트 기반의 마크다운(Markdown) 문서로도 게시된다.

복지부는 “이번 테스트베드 지원사업은 의료기관과 의료 AI 기업 간의 실증 협력 기반을 마련하고, 의료 AI 제품의 임상적 유효성, 비용 효과성 등을 검증해 시장 진입과 의료기관 도입을 촉진함으로써 의료 AI 혁신성장 생태계 조성에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.