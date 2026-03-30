조정장마다 반복되는 ‘저점 매수’ 환상 유명 헤지펀드조차 실패하는 전략 한계 성공담만 남고 실패는 잊는 투자문화 자산가, ‘승부’ 대신 ‘구조’로 수익 창출

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최근 글로벌 금융시장은 다시 한번 방향성을 탐색하는 국면에 진입했다.

지난해 초부터 이어졌던 상승 흐름은 예상보다 짧았지만 강도가 높았고, 그만큼 피로도 또한 누적된 상태다. 여기에 지정학적 리스크와 에너지 가격 상승이라는 외생 변수가 더해지면서 시장은 자연스럽게 숨 고르기에 들어갔다.

이런 국면에서 투자자의 심리는 빠르게 변화한다. 상승기에는 낙관이 과잉되고, 조정기에는 비관이 과잉된다. 지금 시장은 후자에 가까워지고 있다.

주목할 점은, 시장이 흔들릴 때마다 반복되는 투자자의 행동 패턴이다. 많은 투자자가 ‘이번에는 다르다’는 위기의식 속에서 현금 비중을 높이고, 더 큰 하락이 올 때까지 기다리는 전략을 택한다.

그리고 머릿속에는 늘 하나의 시나리오가 자리 잡는다. 바로 역사적 저점에서 과감하게 진입해 자산을 단기간에 몇 배로 불리는 ‘결정적 투자’다.

실제로 우리는 1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나 팬데믹과 같은 극단적 상황에서 극적인 투자 성과를 거둔 사례들을 수없이 접해왔다. 이런 이야기들은 강력한 설득력을 갖는다.

그러나 이 전략의 본질은 ‘재현 가능성’이 아니라 ‘희귀성’에 있다. 즉, 성공 사례는 존재하지만, 그것이 반복할 수 있는 전략이라는 의미는 아니다.

▶‘결정적 투자’ 영웅담, 그러다 착각에 빠진다=현실은 훨씬 냉정하다. 코로나19 초기 급락장에서 일부 글로벌 헤지펀드들은 기술적 저점을 일차적으로 판단하고 공격적으로 레버리지를 확대했다. 당시 시장은 이미 과도한 하락을 겪었다는 인식이 지배적이었고, ‘이 정도면 바닥’이라는 공감대도 형성돼 있었다.

이에 당시 내로라하는 헤지펀드 몇 곳은 기술적 저점을 1700선으로 판단했고, 해당 레벨에서 가능한 레버리지를 모두 동원해 주식 비중을 채웠다.

그러나 반등할 것 같던 지수가 다시 1500선 아래로 급락하며, 해당 헤지펀드들은 단 3일 만에 60~80%의 손실을 봤다. 결과적으로 이 펀드들은 강제 청산이라는 최악의 선택을 해야 했다.

이 사례는 중요한 메시지를 던진다. 시장에서 가장 정보 접근성이 높고, 분석 역량이 뛰어난 플레이어들조차 ‘완벽한 타이밍’을 맞추는 데 실패한다는 점이다.

그렇다면 개인 투자자가 동일한 전략으로 성공할 확률은 얼마나 될까. 냉정하게 말해, 이는 전략이라기보다 기대에 가까운 선택이다. 그럼에도 투자 시장에서는 성공 사례만이 확대 재생산된다. 특정 종목에 집중적으로 투자해 큰 이익을 얻은 이야기, 위기 국면에서 과감한 베팅으로 자산을 증식한 사례들은 쉽게 공유되고 기억된다. 매크로 위기 상황을 가장 정확하게 분석했다는 영웅담으로 재생산되고, 종목 발굴은 현자의 지혜처럼 칭송받는다.

반면 실패 사례는 자연스럽게 배제된다. 이는 인간의 인지 구조와도 연결된다. 우리는 성공을 자기 능력으로, 실패를 외부 환경으로 해석하려는 경향이 있다. 이러한 편향은 투자 판단을 왜곡시키고, 결과적으로 비합리적인 의사결정을 강화한다.

정보 교류를 위해 간혹 접촉하는 월스트리트의 대형 에쿼티 매니저들도 자랑삼아 성공적 투자 건을 자주 얘기하지만, 굳이 실패한 사례는 언급하지 않는다.

▶자산가는 승부를 보지 않는다=이 지점에서 시선을 바꿔볼 필요가 있다. 시장의 ‘승자’로 불리는 자산가들은 과연 어떻게 투자하고 있을까.

일반적으로 알려진 것과 달리, 이들의 포트폴리오는 의외로 보수적이다. 대체로 안정형 자산과 위험자산을 7대 3 수준으로 배분하는 구조가 일반적이다. 채권, 인컴형 상품, 배당 자산이 포트폴리오의 기반을 형성하고, 주식 및 대체투자는 제한된 비중 내에서 운용된다.

더 중요한 것은 ‘30%’의 운용 방식이다. 이들은 단일 종목에 집중하기보다 다양한 투자 수단을 병행한다. 직접투자뿐 아니라 펀드, 랩, 사모투자, 글로벌 대체 자산 등을 활용해 리스크를 분산한다.

특정 종목에 대한 투자 역시 전체 자산 대비 손실을 감내할 수 있는 수준에서 이루어진다. 다시 말해, ‘한 번의 성공’으로 자산을 증식하기보다 ‘지속 가능한 구조’를 통해 자산을 관리한다.

흥미로운 점은 자산을 바라보는 기준 자체가 다르다는 데 있다. 일부 자산가는 기업 경영과 부동산을 변동성 자산으로 인식하고 금융자산을 안정적으로 운용한다.

반대로 또 다른 자산가는 상장사 지분을 사실상 유동화가 어려운 위험자산으로 보고, 개인 계좌에서 운용하는 주식 포트폴리오를 유동성 자산으로 분류한다. 동일한 자산이라도 ‘통제 가능성’과 ‘유동성’에 따라 성격이 달라지는 것이다.

이런 관점은 투자에 있어 중요한 시사점을 제공한다. 자산의 위험도는 시장이 아니라 ‘투자자의 상황’에 의해 결정된다. 결국 투자 전략의 출발점은 시장 전망이 아니라 자신의 재무 구조와 심리적 허용 범위여야 한다.

▶저점 맞추기, 갈수록 비현실적 선택이 된다=투자에서 가장 중요한 질문은 단순하다. “나는 이 변동성을 견딜 수 있는가.” 이 질문에 대한 답이 명확하지 않다면, 어떤 전략도 지속될 수 없다.

특히 개인 투자자에게 있어 가장 위험한 전략은 ‘기회를 기다리는 것’이다. 시장 충격을 기다리며 현금을 쌓아두는 전략은 겉보기에는 합리적으로 보이지만, 시간이 지날수록 기회비용이 누적된다.

동시에 시장과의 접점이 줄어들면서 투자 판단력 또한 점차 둔화한다. 막상 기회가 왔을 때, 그것이 진짜 기회인지 판단하기 어려워지는 것이다.

시장 환경은 과거보다 훨씬 빠르게 변화하고 있다. 거시경제 변수, 정책 변화, 기술 혁신 등 다양한 요인이 실시간으로 가격에 반영된다. 이러한 환경에서 ‘완벽한 타이밍’을 기다리는 전략은 점점 더 비현실적인 선택이 되고 있다.

이 같은 흐름 속에서 간접투자의 중요성이 다시 주목받고 있다. 유럽과 아시아 금융 중심지의 초고액자산가들은 개별 종목 선택보다 자산군별 배분 전략에 집중하며, 이를 위해 다양한 펀드와 구조화 상품을 활용한다. 이는 단순한 투자 스타일의 차이가 아니라, 시장 내 축적되고 있는 구조 변화에 따른 것이다.

과거에는 정보의 비대칭성을 활용한 직접투자가 유효했지만, 현재는 정보 접근성이 크게 개선되면서 초과수익을 창출하기가 점점 어려워지고 있다. 대신 상장지수펀드(ETF), 롱숏 전략, 손익 차등형 펀드 등 다양한 상품을 통해 리스크를 관리하고, 안정적인 수익 구조를 구축하는 방향으로 진화하고 있다.

국내 시장 역시 이런 흐름에서 예외가 아니다. 코리아 디스카운트가 완화되면서 한국 주식시장은 구조적으로 한 단계 도약하고 있다. 그러나 이는 동시에 시장의 효율성이 높아지고 있음을 의미한다. 즉, 과거보다 ‘쉬운 투자’는 점점 사라지고 있다.

결국 투자에서 중요한 것은 ‘언제 사느냐’가 아니라 ‘어떻게 유지하느냐’다. 단기적인 시장 타이밍보다 장기적인 자산 배분, 일회성 베팅보다 지속 가능한 투자 구조가 더 큰 성과를 만들어낸다.

투자는 결코 한 번의 승부로 결정되지 않는다. 오히려 수많은 선택의 누적이 만들어내는 결과다. 시장이 흔들릴수록, 투자자는 더 냉정해져야 한다. 위기를 기회로 바꾸는 방법은 ‘기다림’이 아니라 ‘준비된 구조’에 있다.

홍태화 기자