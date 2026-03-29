[헤럴드경제=성연진 기자] 서울 오피스텔 매매 가격이 14개월 연속 상승한 것으로 나타났다.

29일 KB부동산에 따르면, 이달 서울 오피스텔 가격 상승률은 0.16%로 2월(0.06%) 대비 상승폭이 커졌다.

서울 오피스텔 가격은 작년 2월부터 이달까지 1년 2개월 연속 올랐다.

면적별로 60㎡ (이하 전용면적)초과∼85㎡ 이하의 중대형 오피스텔 가격 상승률이 0.49%로 가장 높았다. 이어 대형(85㎡ 초과) 0.45%, 중형(40㎡ 초과∼60㎡ 이하) 0.19%, 소형(30㎡ 초과∼40㎡ 이하) 0.05% 순이었다.

반면 30㎡ 이하의 초소형 오피스텔 가격은 0.06% 내렸다.

전국과 수도권 오피스텔의 매매가는 이달 각각 0.05% 상승했다.

서울 외 수도권인 경기와 인천의 오피스텔 가격은 이달 각각 0.05%, 0.20% 떨어졌으나 5개광역시(대전·대구·부산·광주·울산)의 오피스텔 매매가는 0.02% 올랐다.

이달 오피스텔 평균 매매가는 전국 2억6393만원, 수도권 2억7404만원, 5개 광역시 1억9615만원으로 집계됐다.

서울은 3억813만원, 경기는 2억6457만원, 인천은 1억6564만원이었다.

오피스텔 평균 전세가는 전국 2억483만원, 수도권 2억1475만원, 5개 광역시 1억3717만원이다. 수도권에서 서울은 2억3620만원, 경기는 2억1154만원, 인천은 1억3466만원으로 집계됐다.

오피스텔 임대수익률은 전국 5.48%, 수도권 5.32%, 5개 광역시 6.53%를 기록했다. 서울은 4.89%, 인천은 6.39%, 경기는 5.52%였다.