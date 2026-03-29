하림·마니커, 닭고기 공급가 줄인상 10%대 인상은 2023년 후 3년 만

[헤럴드경제=성연진 기자] 닭고기 가격이 급등하면서 치킨값 인상 우려가 커지고 있다.하림과 마니커 등 주요 닭고기 생산업체들이 치킨 프랜차이즈와 대형마트, 대리점 공급가를 잇달아 인상하면서 닭고기 소매 가격이 3년 만에 최대 상승폭을 나타냈다.

29일 유통·식품업계에 따르면 닭고기 생산 1위 업체인 하림과 계열사인 올품, 마니커 등 주요 닭고기 업체들이 최근 대형마트 닭고기 공급 가격을 5~10% 올렸다.

그간 닭고기 생산업체 공급가는 인건비나 사료비 요인 때문에 꾸준히 올랐지만 10%까지 인상된 것은 2023년 이후 3년 만인 것으로 알려졌다.

대형마트보다 규모가 작은 마트나 슈퍼마켓은 대리점을 통해 닭고기를 구매하는데 대리점 공급 가격도 일제히 올랐다.

치킨 프랜차이즈의 닭고기 매입 가격도 최근 10% 넘게 상승한 것으로 전해진다.

하림 측은 공급가 인상에 대해 “고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 육용 종계 살처분이 많았고 이동 중지 명령도 있어 생닭 공급이 부족했기 때문”이라고 설명했다.

농림축산식품부는 “지난해 11월부터 육용 종계 살처분이 많아 현재 수급에 영향을 미치고 있다”면서 “고병원성 AI 발생 때마다 이동 중지 명령이 내려지면 도축 물량이 이동할 수 없다”고 밝혔다.

환율 상승에 따른 수입 사료 가격 인상도 닭고기 공급가를 밀어올렸다.

닭고기 주간 평균 소매가격은 이달 넷째 주 1㎏당 6612원으로 집계됐다. 올해 들어 15.8% 상승한 수준이다. 주간 평균 가격이 6500원을 넘어선 것은 2023년 6월 이후 2년 9개월 만이다.

농식품부는 여름철 수요 증가에 대비해 육계 부화용 유정란(육용 종란) 800만 개를 이달부터 차례대로 수입할 계획이다.