주말 개막 역대 관중 3위

[헤럴드경제=김현경 기자] 프로야구 2026시즌 개막 2연전의 입장권이 2년 연속 전 구장 매진을 기록했다.

한국야구위원회(KBO)는 29일 “역대 두 번째로 개막 시리즈(토·일요일 개최 기준) 이틀 연속 전 경기 입장권이 매진됐다”며 “이는 2025시즌에 이어 2년 연속”이라고 밝혔다.

28일 개막한 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌은 kt wiz-LG 트윈스(잠실), KIA 타이거즈-SSG 랜더스(인천), 롯데 자이언츠-삼성 라이온즈(대구), 두산 베어스-NC 다이노스(창원), 키움 히어로즈-한화 이글스(대전)의 경기가 29일까지 2연전으로 진행됐다.

28일에 이어 29일에도 잠실 2만3750명, 인천 2만3000명, 대구 2만4000명, 창원 1만8128명, 대전 1만7000명 관중이 찾았다.

이로써 올해 개막 2연전에는 10경기 총 21만1756명이 입장했다.

이는 토·일요일 개최 기준 역대 개막 시리즈 최다 관중 3위에 해당하는 규모다.

개막 시리즈 최다 관중 1위 기록은 지난해 10경기 21만9900명이다. 2위는 2019년 10경기의 21만4324명이었다.