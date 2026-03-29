2022년 10월 이후 3년 5개월 만 유가·물가 상승 압박으로 고금리 전망

[헤럴드경제=성연진 기자] 주택담보대출(주담대) 금리가 다시 7% 선을 넘겼다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 유가와 물가 불안이 동시에 커지면서, 시장금리가 빠르게 오른 때문이다. 글로벌 통화정책이 매파(통화긴축)적 흐름을 보일 것으로 예상되면서 당분간 고금리가 이어질 것이란 전망이 나온다.

29일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 27일 기준 주담대 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.410~7.010%로 집계됐다. 5대 은행의 주담대 고정금리가 7%를 웃돈 것은 2022년 10월 이후 약 3년 5개월 만이다.

지난해 12월 말(연 3.930~6.230%)과 비교하면 올해 들어 상단은 0.780%포인트(p), 하단은 0.480%p 상승했다. 고정금리의 기준이 되는 은행채 5년물 금리가 같은 기간 3.499%에서 4.119%로 0.670%p 오른 데 따른 것이다.

주담대 뿐 아니라 신용대출 금리도 상승 움직임을 보였다. 신용대출 금리(연 3.850~5.530%·1등급·1년 만기 기준) 상단도 지난해 말보다 0.170%p 상승했다. 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.610~6.010%) 역시 상단이 0.140%p 높아졌다.

시장금리는 지난해 하반기 이후 금리 인하 기대가 약화되며 상승 흐름을 이어오다가, 최근 중동 지역에서의 지정학적 불확실성에 따라 상승 압박이 거세지고 있다. 미국의 이란 공격이 시작된 2월 말 이후 한 달 사이 은행채 5년물 금리는 0.547%p 뛰었고 주담대 고정금리도 0.310%p 상승했다.

시장에선 당분간 금리 하락 전환이 쉽지 않을 것으로 본다. 중동 사태 장기화 여부에 따라 물가 경로가 다시 흔들릴 경우 글로벌 통화정책이 ‘고금리 유지’로 자리잡을 가능성이 크기 때문이다.

이런 상황에서 유가는 전쟁 이후에도 하락 기조를 나타내기 어려울 것이란 전망이 나왔다.

마이크 워스 셰브론 CEO는 “원유의 실제 공급이 선물시장 가격이 시사하는 것보다 훨씬 더 빠듯하다”면서 “호르무즈 해협 봉쇄가 초래한 매우 현실적이고 물리적인 파장이 원유 선물 곡선에 충분히 반영돼 있지 않다고 생각한다”고 말했다. 현재 유가 수준이 전쟁이 초래한 석유·가스 공급 차질에 따른 여파를 제대로 반영하고 있지 않다는 것이다.

유가 상승이 예상보다 길어지면, 인플레이션 기대는 다시 고개를 들게 된다. 통화정책의 목표가 ‘물가안정’ 임을 감안하면 한국은행으로선 통화정책 방향을 긴축으로 끌고갈 수 밖에 없다.

앞서 한은은 수입물가와 달리 국제유가 상승은 소비자물가에 즉각 영향을 줄 수 있다고 분석했다. 실제 OECD(경제협력개발기구)도 올해 우리나라 물가 상승률 전망치를 1.8%에서 2.7%로 크게 높였다.