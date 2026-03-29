3만5693대…첫 3만대 돌파 기록 보조금 조기 확정 등이 수요촉진 고유가로 선호 더욱 커질 전망

[헤럴드경제=성연진 기자] 올해 2월 국내 전기차 신규 등록 대수가 3만대를 훌쩍 넘으며 역대 최다를 기록했다. 동시에 휘발유와 경우 등 신규 등록 대수는 1년 전보다 감소했다.

29일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 2월 국내 전기차 신규 등록 대수는 3만5693대를 기록했다.

월별 전기차 신규 등록 대수가 3만대에 진입한 것은 지난 2월이 처음으로, 전체 월별 등록 대수에서도 역대 최다 기록을 경신했다.

이는 이전 월별 최다인 지난해 9월(2만8519대)보다 25.2% 증가한 수치다. 또 지난해 같은 기간(1만3128대)에 대비해서는 171.9% 늘었다.

브랜드별로는 기아가 1만4699대(41.2%), 현대차가 8944대(25.1%)로 현대차·기아가 전체 전기차 신규 등록의 66%가량을 차지했다.

국내 전기차 신규 등록 대수가 증가한 것과 달리, 휘발유(3만8441대), 경유(3423대)의 신규 등록 대수는 전년 동기보다 각각 27.8%, 57.1% 감소했다.

하이브리드차의 신규 등록 대수도 4만83대로 지난해보다 10.4% 줄었다.

전기차 캐즘(일시적 수요둔화) 속 이른 보조금 지급과 업체 간 가격 인하 경쟁이 판매 증가로 이어진 것으로 풀이된다. 업계는 미국·이란 전쟁으로 국내 유가가 치솟는 상황에서 전기차 강세 흐름이 이어질 것으로 보고 있다.

전기차 보조금은 예년에는 3월 전후로 발표됐지만 올해에는 지난 1월에 확정되면서, 보조금을 받고 전기차를 구매·등록하려는 수요가 연초부터 이어졌다.

또한 완성차 업체들이 구매자 부담을 줄이기 위해 대중 모델 출시, 가격 인하 등의 프로모션을 진행했다. 현대차가 올해 1월부터 실시한 ‘현대 EV 부담 다운 프로모션’과 기아의 전기차 가격인하 프로그램이 대표적이다.

유가 불안도 전기차 선호를 키운 것으로 보인다. 특히 미국·이란 전쟁으로 국내 유가가 최고가격제에도 큰 상승세를 보여 전기차를 비롯한 친환경차 선호 현상은 더욱 강화될 전망이다.

한국석유공사 오피넷에 따르면 휘발유 평균 판매가격은 2023년 1643.0원, 2024년 1646.7원, 2025년 1680.3원, 2026년 1∼2월 1695.9원으로 꾸준히 상승 추세다.