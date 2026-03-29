[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존그룹은 27일 골프존홀딩스 정기주주총회와 이사회를 열고 장성원 골프존홀딩스 신임 대표이사를 선임했다고 밝혔다.

장 대표는 2008년 골프존 최고재무책임자(CFO)를 시작으로 최고운영책임자(COO)를 거쳐 2015년 골프존 대표이사로 취임했다.

이후 장 대표는 골프존, 골프존카운티, 골프존커머스를 주축으로 하는 골프존그룹사 경영체제를 확립하는데 기여했고, 2016년 골프존의 가맹사업 브랜드인 골프존파크 론칭으로 안정적인 사업 기반 구축에 힘을 보탰다. 2017년부터 최근까진 골프존커머스 대표이사를 지냈다.

장 대표는 “골프존그룹 계열사들이 보유한 골프 업계 최고 수준의 사업 역량을 하나로 모아 세계 최고 수준의 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “주주, 고객, 경영주, 지역사회로부터 사랑받고 함께 성장하는 골프존그룹으로 발전할 수 있도록 그룹사의 모든 역량을 집중하겠다”고 전했다.

골프존커머스 새 수장으로는 최덕형 대표이사가 이름을 올렸다. 최 대표는 2018년 골프존홀딩스 최고운영책임자(COO)로 골프존그룹에 합류해 2019년 골프존홀딩스 대표이사, 2020년 골프존 각자대표 등을 지냈다.

최 대표는 “그간 골프존그룹에서 축적해 온 경영 노하우를 바탕으로 골프존커머스의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이끌어 나갈 것”이라며 “앞으로도 골프존커머스의 위상을 공고히 할 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 말했다.