[헤럴드경제=김해솔 기자] 전공의 대표 단체인 대한전공의협의회(대전협)가 대한의사협회(의협) 산하 조직에서 벗어나 독립적인 법인으로서 독자 행보를 본격화한다.

대전협은 28일 서울 용산구 의협회관에서 정기대의원총회를 개최하고, 비영리 사단법인 설립 및 젊은의사정책연구원 신설 안건 등을 심의해 의결했다.

현재 의협 내부 단체로 운영되고 있는 대전협이 향후 보건복지부 승인을 얻어 사단법인으로 전환되면, 국가 연구 과제 수주나 대외 기관과의 계약 체결 시 독자적인 주체가 될 수 있다.

한성존 대전협 회장은 이날 개회사를 통해 “(그동안) 수련 연속성 확보와 전공의법 개정 등 과제를 해결하는 데 집중해 왔다”며 “단기적으로는 전공의 처우 개선과 수련 환경 정상화에 힘쓰고 장기적으로는 미래 의료의 청사진을 그려 가겠다”고 덧붙였다.

대전협은 새롭게 문을 여는 젊은의사정책연구원의 1호 연구 과제로 ‘수련 교과 과정 개편 연구’를 선정했다. 이를 통해 전공의들의 핵심 교육 참여 시간인 ‘보호 수련 시간’을 실질적으로 보장받을 수 있는 방안을 모색한다는 계획이다.