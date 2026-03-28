ETF 순매수 한달 새 10조→6조 코스피 순매수 8.5조→35.6조 “전쟁 변동성에 종목 더 빠른 회복 기대”

[헤럴드경제=정태일 기자] 최근 한달 새 개인투자자들의 상장지수펀드(ETF) 순매수 규모가 4조원 가까이 줄어든 것으로 나타났다.

28일 한국거래소와 금융정보업체 에프앤가이드 등에 따르면 이달 들어 지난 26일까지 개인투자자들의 ETF 순매수 규모는 6조원으로 집계됐다.

아직 3월 거래일이 이틀 남아 있지만, 이는 지난달 개인 ETF 순매수액 9조8657억원보다 4조원 가까이 감소한 수준이다. 지난 1월 순매수액 14조9765억원보다는 약 9조원이 줄어들었다.

3월 개인들의 ETF 매수와 매도를 합한 거래금액은 218조원으로 200조원을 훌쩍 넘어섰다. 이는 각각 182조원과 196조원이었던 1월과 2월을 능가하며 ETF에 관심은 지속하고 있지만, 순매수는 줄어들고 있는 셈이다.

반면 유가증권 시장의 경우 개인들은 이달에만 지난 27일까지 코스피에서 35조원6325억원어치를 사들였다.

유가증권시장에서 개인 순매수가 30조원을 넘은 것은 이번이 처음으로, 코로나 팬데믹 당시 ‘동학개미 운동’이 한창이던 2021년 1월 기록한 22조3384억원도 훌쩍 넘어섰다.

1월 코스피에서 4조3442억원어치를 순매수했던 개인들은 2월에는 8조5544억원어치로 늘렸고, 3월에는 2월의 약 4배 수준으로 규모를 대폭 확대했다.

고연수 하나증권 연구원은 “반도체 중심으로 기업 이익이 좋아질 것이라는 믿음에 개인이 ETF를 팔고 개별 종목 매수로 돌아섰을 수 있다”며 “ETF는 여러 종목을 담고 있어 자신이 원하지 않는 종목도 있을 수 있기 때문”이라고 설명했다.

신승진 삼성증권 투자전략팀장도 “전쟁으로 인한 변동성을 이용해 개별 종목을 사는 수요가 있을 수 있다”며 “똑같이 주가가 빠졌다고 하면 ETF보다 개별 종목이 더 빨리 오를 것이라고 기대하기 때문”이라고 말했다.