8급 이하 직원 60여 명과 ‘청렴소통 담론회’ 개최...조직문화 개선 등 다양한 주제로 허심탄회 소통

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 27일 불합리한 관행을 개선하고 일하고 싶은 일터를 만들기 위해 저연차 공무원들과 소통에 나섰다.

진 구청장은 이날 오후 구청 지하상황실에서 열린 ‘저연차 공무원 청렴소통 담론회’에서 8급 이하 직원 60여 명과 격의 없는 대화를 나눴다.

담론회는 조직문화와 청렴도에 대한 설문조사 결과를 공유하고, 구청장이 직원들의 애로사항을 함께 고민하고 개선하기 위해 마련됐다.

특히 구는 직원들의 자유로운 의견 개진을 위해 익명이 보장되는 카카오톡 오픈채팅방을 추가로 개설해 현장 소통과 병행했다.

진 구청장과 직원들은 질문을 주고받으며 ▲조직문화 인식 수준 ▲일하는 방식 개선 ▲저연차 지원방안 등 3개 주제에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.

균등한 업무 배분, 형식적인 보고와 불필요한 절차 개선, 인사제도 보완, 육아시간 사용에 따른 대직자 보상체계 강화 등 다양한 의견이 제시됐다.

또, 일명 ‘간부 모시기’, 정시퇴근 눈치 주기, 휴가 사용의 비자율성 등에 대한 논의도 이어졌다.

진 구청장은 직원들의 애로사항을 꼼꼼히 메모하며, 모든 질문에 직접 답변했다. 즉시 해결이 가능하거나 불필요한 관행에 대해선 신속히 조치하고, 추가 검토가 필요한 사안에 대해선 적극 검토한 후 처리 결과를 공유하겠다고 약속했다.

구는 이번 담론회에서 제시된 의견을 종합적으로 검토해 직원들이 체감할 수 있는 실질적인 조직문화 개선과 청렴도 향상 정책을 추진할 계획이다.

진교훈 구청장은 “직원들의 솔직한 의견을 들을 수 있었던 의미 있는 시간이었다”며 “소중한 의견 하나하나를 꼼꼼히 살펴 조직문화 개선 과정에 적극 반영하겠다”고 말했다.

이어 “혹여 간부 모시기와 같은 불필요한 관행들이 조금이라도 남아 있다면 반드시 바로잡겠다”며 “직원들이 행복하게 일할 수 있도록 상호 존중하는 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.