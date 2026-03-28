“이란과 협상 중, 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것”

[헤럴드경제=정태일 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘미래 투자 이니셔티브 정상회의’ 연설에서 “그들(이란)은 합의에 도달하기를 갈구하고 있다”며 “우리는 지금 협상 중이며 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것”이라고 밝혔다.

특히 트럼프 대통령은 이란이 처음엔 협상 사실을 부인했지만, 유조선 10척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 강조했다.

그는 “결과적으로 내가 옳았다. 그들은 협상 중이었고, 이틀 뒤 이(협상 사실)를 시인했으며, 자신들의 잘못된 발언을 만회하려 처음엔 유조선 8척을 보내주겠다고 했다”며 “그리고 그들은 ‘2척을 추가하겠다고 말했고, 총 10척이 됐다. 그러자 사람들은 우리가 실제 협상 중이라는 것을 깨달았다”고 했다.

트럼프 대통령은 또한 이란을 향해 “그들은 해협을 개방해야 한다”고 거듭 압박했다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서도 이란의 해군이나 공군, 방공망 및 통신망이 모두 파괴됐다고 강조했으며, 최고지도자를 비롯한 지도부 인사들을 모두 제거했다고 주장했다.

그는 전쟁 개시 첫날 폭사시킨 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 자리를 이어받은 차남 모즈타바에 대해서도 “누구도 그에게서 소식을 듣지 못했기 때문에 죽었거나 상태가 매우 안 좋은 상태”라고 말했다.