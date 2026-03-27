5개 대응반 구성 에너지 가격 및 지역 생활물가 상시 모니터링

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 최근 중동 지역 무력 충돌 심화에 따른 국제유가 상승 등 대외 불확실성에 대응하기 위해 ‘비상경제 대응반’을 구성하고 본격 가동에 들어간다고 27일 밝혔다.

구는 지난 3월 9일 개최한 비상경제 대책회의의 후속 조치로 27일 오전 구청장 주재 ‘중동 사태 비상경제 대책 2차 회의’를 열고 민생경제 안정 방안을 점검했다. 이번 회의는 유가 상승이 생활물가에 미치는 영향을 최소화하고 에너지 취약계층의 부담을 완화하기 위한 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

비상경제 대응반은 부구청장을 단장으로 ▷물가대책반 ▷소상공인 지원반 ▷유가 및 에너지 대책반 ▷취약계층 대책반 ▷행정지원반 등 5개 반으로 구성되며 상황 종료 시까지 단계별 대응체계를 운영할 계획이다.

구는 ‘민생물가 종합상황실’을 운영해 바가지요금 및 가격표시제 위반 등 불공정 거래에 대한 지도·점검을 강화한다. 전통시장과 골목상권을 중심으로 생필품 및 개인서비스 물가를 상시 모니터링하고 위반행위 적발 시 과태료 부과 등 필요한 조치를 시행할 계획이다.

또한 소상공인의 경영 부담 완화를 위해 금융기관과 연계한 총 390억원 규모의 저금리 특별융자를 지원한다. 원자재 가격 상승과 물류비 증가 등 현장 애로사항을 접수하기 위한 피해 접수 창구(성북구청 지역경제과)도 운영한다.

구는 물가 상승으로 생계 부담이 커질 우려가 있는 약 8만명의 저소득층을 대상으로 위기가구 모니터링을 강화하고 긴급복지 생계비 지원을 확대한다. 중동 사태 장기화 시에는 냉방비 특별지원과 복지시설 에너지 비용 지원 등 단계별 추가 대책도 검토할 계획이다.

이승로 성북구청장은 “중동발 대외 리스크가 물가 상승 등 민생 부담이 커질 수 있는 상황인 만큼 구민 생활 안정과 지역경제 보호를 위해 현장 중심의 실질적인 대응을 추진하겠다”고 밝혔다.