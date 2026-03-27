이낙준 교수 초청…보건·안전 세미나 개최 다중이용시설 위생관리 기준 제시

[헤럴드경제=김광우 기자] 종합환경위생기업 세스코는 팬데믹 전후의 감염병 이슈를 다뤄 온 이낙준 교수를 초청해 ‘바이러스로부터 안전한 다중이용시설 안심 솔루션’ 세미나를 개최했다고 27일 밝혔다.

지난 26일 서울 강동구 세스코 본사에서는 시설 관리자와 보건·안전 담당자를 대상으로 세미나가 개최됐다. 감염 위협이 남아 있는 시대에 발맞춰 다중이용시설의 위생관리 기준을 한 차원 높이고자 마련된 행사다.

이번 세미나에서 특별 강연자로는 이비인후과 전문의 겸 드라마 ‘중증외상센터: 골든아워’의 원작자인 이낙준 교수가 나섰다. 그는 감염병 변화 양상과 최신 위생관리 트렌드를 시설 관리자의 눈높이에 맞춰 전달하며 청중의 몰입을 효과적으로 이끌어냈다.

이 교수는 강연을 통해 국가 간 교류 증가, 개발도상국의 도시화, 기후변화 등으로 인해 감염병은 앞으로도 계속 발생할 수밖에 없는 ‘새로운 감염병 시대’에 진입했다고 진단했다.

또 감염병이 대규모로 확산한 배경 중 하나는 다중이용시설의 핵심 특징인 ‘3밀(밀집·밀접·밀폐)’ 환경이 감염의 기폭제가 되었다는 점을 지적하며, 대유행 감염병과 시설 위생관리 간의 밀접한 상관관계를 보여주는 결정적 사례들을 소개했다.

이 교수는 “19세기 런던을 휩쓴 콜레라의 원인은 현대 다중이용시설의 공조 시스템에 해당하는 ‘공용 물 펌프’에 있었다”며 “감염병 극복의 해법은 의학적 특효약이 아니라, 오염된 물을 차단하고 런던의 상하수도를 정비한 ‘위생 인프라 구축’이었다”고 강조했다.

이날 세스코는 감염 리스크 대응의 핵심이 견고한 ‘위생 인프라’ 구축에 있음을 거듭 강조하며, 근본적인 해결책으로 방역 패러다임의 ‘상시 예방’ 전환을 제시했다.

이어 차세대 위생관리 모델인 ‘바이러스케어(VirusCare) 솔루션’을 소개했다. 이 솔루션은 공기, 표면, 개인위생 등 주요 감염 경로를 상시적으로 관리하는 ‘4중 통합 위생관리 체계’로 구성된다.

먼저, ‘24시간 첨단 공기관리 솔루션’은 다중이용시설 내 공기 매개 바이러스와 세균 확산을 저감하고 호흡기 감염의 1차 방어선을 구축한다. 세스코는 2016년 자외선(UV) 공기살균 기술부터 최신 공기살균청정기 ‘판테온’까지 상시 공기 위생 관리 체계를 고도화했다.

이어 ‘기물표면의 관리’는 손잡이나 테이블 등 손이 자주 닿는 곳을 대상으로 안전성이 검증된 전용 살균소독제와 전문 프로세스를 연계해 접촉을 통한 감염 전파 고리를 차단한다.

‘세스코 전문살균관리’는 전문 컨설턴트가 공간별 특성과 위험도를 사전 진단하고 맞춤형으로 운영하며 감염원을 제어한다. 또 자체 개발 살균제를 활용한 딥클리닝(정밀 위생관리)을 통해 위생 사각지대까지 빈틈없이 케어한다.

‘개인위생 전문 솔루션’은 이용객의 동선에 따른 교차감염 리스크를 관리한다. 화장실과 출입문 등 감염 취약 동선마다 비접촉 자동 손소독기·손세정기 등을 배치해 위해요소를 수시로 차단하는 프로그램이다.

이외 세스코 본사내 마트·식당·주방 등 실제 다중이용시설을 재현한 시뮬레이션 센터에서는 공간별 위협 요소를 제어하는 바이러스케어 솔루션에 대한 시연도 진행됐다.

세스코 과학연구소 관계자는 “다가온 감염 위험 시대에는 일회성 소독이 아니라 전파 경로를 사전 진단하고 관리하는 예방 체계로의 전환이 필수”라며 “50년 해충 연구와 20여년간 축적한 바이러스 대응 노하우를 집약해 공기·표면·개인위생 전영역을 아우르는 상시 통합 위생 솔루션을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.