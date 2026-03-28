[헤럴드경제=김지윤 기자] 국제유가가 급등하며 휘발유, 경유값이 치솟자 ‘캐즘’(일시적 수요둔화)에 빠진 전기차와 배터리가 다시 주목받고 있다.

28일 한국거래소에 따르면 이날 중동 사태의 영향으로 코스피가 하락 마감한 가운데, 현대자동차·기아를 비롯해 국내 배터리, 소재 회사들의 주가는 일제히 상승 흐름을 탔다.

현대차 주가는 전일 대비 1.02% 오른 49만5000원에, 기아 주가는 0.71% 오른 15만5800원에 마감됐다.

국내 배터리 시장을 주도하고 있는 LG에너지솔루션(2.60%), 삼성SDI(2.27%)의 주가도 상승 흐름을 탔다. 포스코퓨처엠(4.50%), 에코프로(2.05%), 에코프로비엠(1.81%), 엘앤에프(7.47%) 등 배터리 소재 기업들의 주가도 일제히 상승세를 보였다.

반면 이날 코스피는 미국과 이란의 전쟁 장기화, 국제 유가 급등 등의 영향으로 전장 대비 0.40% 하락한 5438.87에 장을 마쳤다.

해외 증시에서도 비슷한 흐름이 나타고 있다. 특히 세계 전기차와 배터리 시장에서 일찍이 두각을 나타내온 중국 기업들이 이번 오일쇼크의 승자라는 분석이 나온다.

홍콩 증시에 상장된 중국의 전기차 강자 BYD는 전쟁이 발발한 28일 이후, 12% 넘게 주가가 올랐다.

길리(지리)자동차와 세계 배터리 시장 1위를 기록 중인 CATL 역시 같은 기간 27%가량 주가가 급등했다. 국제유가가 급등하며, 최근 부진했던 전기차와 배터리 분야로 다시 투자 심리가 쏠리고 있는 것으로 풀이된다.

글로벌 투자은행 HSBC는 “석유와 가스의 지속적인 급등은 대부분의 비에너지 종목에는 나쁜 소식이지만, 중국 전기차와 배터리 종목에는 호재”라며 “유가 상승은 내연기관 자동차에 비해 전기차를 더 저렴하게 만들며, 광범위한 전기화 및 에너지저장장치시스템(ESS)이 필요해진다”고 분석했다.

국제유가는 배럴당 100달러를 넘나들고 있다. 26일(현지시간) 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 108.01달러로 전장보다 5.8% 상승했으며, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 94.48달러로 전장보다 4.2% 올랐다.

국내 휘발유 가격도 ℓ당 2000원 돌파를 앞두고 있는 등 고공행진하고 있다. 유가정보 사이트 오피넷에 따르면 27일 낮 12시 기준 전국 보통휘발유 가격은 ℓ당 평균 1835.70원으로 전일 대비 16.35원 뛰었다. 경유도 15.97원 오른 1831.77원을 기록하고 있다.

정유사의 주유소 공급가격에 상한선을 두는 석유 최고가격제가 국제 유가 급등으로 지난 13일부터 2주간 이어진 가운데, 정부는 27일부터 2차 최고가격제 시행에 들어갔다.

전국 휘발유 가격은 미국·이란 전쟁 발발 후 상승세를 이어가다 지난 10일 최고가를 찍고 하락세를 이어온 뒤, 15일 만인 지난 25일 상승 전환했다.

보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 각각 지정했다. 1차 석유 최고가격(휘발유 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원) 대비 모든 유종이 210원씩 인상됐다.

이번에 발표된 최고가격은 정유사가 주유소에 넘기는 공급가격의 상한선이다. 주유소가 여기에 운영비와 마진을 더해 판매하기 때문에 소비자들이 실제 주유소에서 마주할 가격이 조만간 2000원을 넘어설 것이란 관측도 나온다.