27일 소상공인시장진흥공단과 MOU 최신 범죄 수법 공유·예방 협력 나서

[헤럴드경제=이용경 기자] 소상공인을 겨냥한 신종 피싱 범죄 ‘노쇼 사기’가 확산하면서 경찰이 관계기관과 협력해 본격적인 대응에 나섰다.

경찰청은 27일 소상공인시장진흥공단과 전기통신금융사기 통합대응단 회의실에서 ‘노쇼사기 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

노쇼사기는 공공기관이나 단체를 사칭해 소상공인에게 접근한 뒤 특정 업체에서 물품을 대신 구매하도록 유도하고 그 대금을 가로채는 신종 피싱 수법이다.

최근에는 ‘단체 회식 예약’을 미끼로 고가의 주류 구매를 요구하는 ‘식당 예약형’을 비롯해 ‘소방 점검 예정’을 내세워 물품 비치를 요구하는 ‘안전점검 유도형’ 등 사기 수법이 더 교묘해지는 추세다.

경찰청은 올해 초부터 피싱범죄 감소를 목표로 약 790만명의 소상공인을 지원하는 소상공인시장진흥공단과 실무 협의를 이어왔다. 이날 양 기관은 범죄 수법 정보 공유와 맞춤형 홍보를 통해 예방 중심의 협력 체계를 구축하기로 했다.

양 기관은 이번 업무협약 체결 전부터 협업해 왔다. 경찰청은 ‘경영안정 바우처 지원사업’과 연계해 182만명의 소상공인에게 “공공기관 사칭·미 취급 물품의 대리구매 요구는 노쇼사기”라는 안내 메시지를 발송했으며 앞으로도 최신 범죄 수법을 지속해서 공유할 방침이다.

신효섭 경찰청 통합대응단장은 “이번 협약은 주요 피해 계층인 소상공인들에게 전달하는 맞춤형 홍보의 모범 사례가 될 것”이라며 “범죄 동향 데이터와 공단의 광범위한 기반을 결집해 소상공인이 피싱 범죄의 위협에서 벗어나 안심하고 생업에 전념할 수 있는 토대를 마련하겠다”고 말했다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장은 “최근 공단을 사칭한 사기 시도 사례가 확인되며 소상공인의 불안이 커지고 있다”며 “경찰청과 협력해 최신 범죄 수법을 공유하고 예방 홍보를 강화해 소상공인이 안심하고 영업할 수 있는 체계를 만들겠다”고 했다.

경찰청은 이번 협약에 따라 노쇼사기 범죄 수법과 예방 수칙 등을 공단에 제공하고, 공단은 이를 활용해 ‘소상공인24’ 등 온라인 채널에서 피해 예방 홍보를 확대할 계획이다.