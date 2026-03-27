[헤럴드경제=한지숙 기자] 27일 오전 11시 36분쯤 경남 창원시 성산구 상남동 한 아파트 상가 주차장에서 칼부림이 발생했다는 신고가 경찰 공동 대응 요청으로 소방당국에 접수됐다.

소방당국은 심정지 상태인 여성 1명과 크게 다친 남성 1명을 병원에 이송했다.

이들은 흉기에 찔린 것으로 파악됐다.

경찰은 이들 신원을 확인하는 한편 정확한 사건 경위를 확인하고 있다.