한화이글스 홈경기 굿즈샵 반값 홈경기 상설식음매장 10% 할인

삼성카드는 한화이글스와 협업해 야구 관람 혜택과 더불어 팬들이 자주 이용하는 곳에서 혜택을 제공하는 ‘한화이글스 삼성카드’(사진)를 출시했다고 27일 밝혔다.

‘한화이글스 삼성카드’는 야구장 방문객을 위한 할인부터, 원정 관람객을 위한 교통 및 지역 특화 서비스까지 폭넓은 혜택을 제공한다.

한화이글스 홈경기 입장권 및 굿즈샵 50% 할인을 월 최대 2만원까지 제공하며, 홈구장 내 상설 식음매장 10% 할인을 최대 2만원까지 받을 수 있다.

대전 홈구장을 찾는 팬들과 전국으로 원정 관람을 떠나는 팬들을 위한 맞춤형 혜택도 포함됐다. 철도 요금 5% 할인을 제공하며, 대전의 명물인 ‘성심당’ 10% 할인을 적용한다.

이외에도 야구팬들의 라이프스타일을 고려한 일상 혜택을 제공한다. 디지털콘텐츠 50%, 커피전문점·델리·편의점 10%, 배달앱·온라인쇼핑몰 5%, 해외 1.5% 할인 등 팬들이 자주 이용하는 영역에서 고루 혜택을 누릴 수 있다.

카드 디자인에도 팬심을 반영했다. 한화이글스의 로고와 마스코트 등을 활용한 ‘나만의 카드 꾸미기’서비스를 통해, 카드의 소장가치를 높였다.

‘한화이글스 삼성카드’의 연회비는 국내전용 및 해외겸용(마스터카드) 모두 2만원이다. 전월 실적, 할인 한도 등 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “한화이글스 팬들의 열정적인 응원을 지원하고자 경기 관람은 물론 일상생활에서도 혜택을 누릴 수 있는 상품을 출시했다”며 “앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 했다. 정호원 기자