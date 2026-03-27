정책금융기관 간 상시 협의체 구성 생산적 금융 등 국정목표 달성 지원 박상진 산은 회장 “원팀으로 뭉쳐야”

한국산업은행과 중소기업은행, 신용보증기금, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 기술보증기금 등 6대 정책금융기관이 생산적 금융 확대를 위한 협업 체계를 구축했다. 상호 간 협업을 바탕으로 첨단산업, 지역경제, 벤처·스타트업으로 시중 자금의 물꼬를 돌리는 마중물 역할을 톡톡히 하겠다는 취지다.

산은은 27일 서울 여의도 본점에서 박상진 회장, 장민영 기업은행장, 강승준 신보 이사장, 황기연 수출입은행장, 장영진 무보 사장, 이상창 기보 상임이사가 참석한 가운데 대한민국 진짜성장 지원과 생산적 금융 확대를 위한 정책금융기관 협의회를 열고 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 정책금융기관 간 상시 협의체를 구성해 공동·협력사업을 발굴·추진함으로써 정책금융 시너지를 높이는 것을 골자로 한다.

이는 올해 1월 금융위원회 소속 공공·유관기관 업무보고 당시 이억원 금융위원장이 지시한 사안이다.

이날 열린 협의회에서는 생산적 금융 대전환, 지방 주도 성장 등 정부의 국정목표 달성을 위해 총 7대 핵심 공동·협력 사업 분야를 선정하고 폭넓고 촘촘한 협업 방안을 마련했다.

7대 분야는 ▷생산적 금융 지원 확대 및 민간금융 선도 ▷국민성장펀드 성공적 운영 지원 ▷지방주도 성장을 위한 지역금융 확대 ▷벤처플랫폼 유기적 연계 등 벤처·스타트업 지원 ▷혁신 생태계 강화 공동 펀드 조성 ▷기후테크 육성체계 구축 ▷중소·중견기업 경쟁력 강화 등이다.

세부적으로 각 기관이 운영하는 생산적 금융 특별 프로그램을 바탕으로 상호 간 협업을 통해 이를 확대 지원하는 실행력을 확보하고 정책금융 협업 플랫폼 동행(가칭)도 신설해 기업의 입장에서 정책금융을 종합적으로 이해하고 지원을 신청할 수 있도록 도울 계획이다. KDB 넥스트 라운드, IBK 창공, 신보의 스타트업 네스트 등 각 기관의 벤처·교육 프로그램을 연계하는 방안도 추진한다.

산은은 각 정책금융기관장을 중심으로 협의회를 운영하고 7대 분야별로 실무그룹을 꾸려 실질적인 성과 창출을 위한 세부 과제를 상시 추진할 계획이다. 향후 사업별 협력범위 등을 살펴 필요한 경우 참여기관을 추가로 확대하는 방안도 협의·추진하기로 했다.

박상진 산은 회장은 “대한민국 경제의 진짜 성장과 향후 20년의 성장동력 마련을 위해 정책금융기관이 머리를 맞대고 하나의 팀으로 뭉쳐야 할 때”라며 “현장에서 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 정책금융기관이 긴밀히 소통하며 협업하자”고 강조했다.

장민영 행장도 “이번 협력의 가장 큰 가치는 정책금융기관이 가진 서로 다른 전문성을 하나로 모아 시너지를 창출하는 데 있다”면서 “각 기관의 역량을 유기적으로 결합해 나간다면 위기를 극복하고 생산적 금융 대전환을 성공적으로 완수해 우리 기업을 더욱 튼튼히 성장시켜 나갈 수 있을 것”이라고 했다.

강승준 이사장 역시 “그간 정책금융기관들은 각자 고유한 영역에서 최선을 다해왔으나 생산적 금융 대전환이라는 국가적 과제 앞에 기관의 경계를 허물고 다 같이 지혜를 모아야 하는 시점”이라며 “이번 협의회가 기관 간 시너지를 극대화하고 생산적 금융을 실현하기 위한 출발점이 될 것”이라고 화답했다.

황기연 행장은 “정책금융기관 본연의 역할을 다시 한 번 새긴다. 연대의 힘이 우리 기업을 살리고 경제를 살리는 역할을 할 것”이라며 기대감을 전했고, 장영진 사장도 “7대 사업이 잘 이행돼 생산적 금융이 우리 기업에 잘 전달되고 우리나라가 성장할 수 있도록 힘을 보태겠다”고 약속했다. 김은희 기자