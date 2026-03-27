지하 3층~지상 29층, 506가구 공사비 1490억 규모

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 경남 창원 성산구 가음동 일대 ‘가음3구역 재건축정비사업’ 시공권을 확보하며 창원에서 첫 ‘아테라’ 브랜드 단지 공급에 나선다.

금호건설은 가음3구역 재건축정비사업 시공사로 선정돼 최근 가도급계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 사업은 지하 3층~지상 29층, 6개 동, 총 506가구 규모로 조성되며, 총 공사비는 약 1490억원이다. 단지명은 ‘아테라 프리메로(가칭)’로 예정돼 있다.

착공은 2029년 12월, 준공은 2032년 12월을 목표로 추진된다. 창원에 처음 적용되는 금호건설의 주거 브랜드 ‘아테라(ARTERA)’가 도입되며, 측벽 디자인과 경관조명 등 외관 특화 설계를 통해 지역 내 랜드마크 단지로 조성할 계획이다.

사업지는 성산구 핵심 주거지에 위치해 성주초·남산중·창원남산고 등 교육시설이 인접해 있고, 창원습지공원과 장미공원 등이 가까워 주거환경이 쾌적하다. 창원국가산업단지와의 접근성도 양호해 직주근접 여건을 갖췄다는 평가다.

금호건설은 최근 서울 강남구 ‘도곡 아테라’에서 최고 351대 1의 청약 경쟁률을 기록하는 등 브랜드 인지도를 높여왔다. 또한 지난해 서울 은평구 ‘연신내역 도심 공공주택 복합사업’ 우선협상대상자 선정을 비롯해, 서울 구로구 항동 일대 ‘동삼파크빌라 소규모재건축정비사업’을 수주하는 등 정비사업 및 공공사업 부문에서도 안정적인 실적을 이어가고 있다.

금호건설 관계자는 “창원에 처음 선보이는 아테라 단지인 만큼 차별화된 설계와 완성도 높은 시공으로 지역을 대표하는 주거 단지로 조성하겠다”며 “정비사업 전문성과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 전국 주요 도시에서 수주를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.