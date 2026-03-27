[헤럴드경제=조용직 기자] 북중미 월드컵에 출전하는 홍명보호 대표팀이 조별리그 1차전에서 덴마크 또는 체코를 상대하게 됐다.

덴마크는 27일 오전(이하 한국시간) 덴마크 코펜하겐의 파르켄 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 준결승에서 북마케도니아를 4-0으로 완파했다.

체코는 같은 시간 체코 프라하의 포르투나 아레나에서 열린 아일랜드와 경기에서 연장까지 120분 동안 2-2로 맞선 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겼다.

이로써 덴마크와 체코는 오는 4월 1월 체코의 홈에서 북중미 월드컵 본선 출전권을 놓고 마지막 한판 대결을 벌이게 됐다.

유럽 PO는 유럽 예선에서 조 2위를 차지한 12개국에 UEFA 네이션스리그(UNL) 성적 상위 4개국을 더한 16개국이 참가하며, 4개국씩 4개 조로 나뉘어 토너먼트를 벌여 각 조 1위는 북중미 월드컵 본선에 합류한다.

이 가운데 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 속한 유럽 PO D조 승자는 우리나라와 개최국 멕시코, 남아프리카공화국이 속한 북중미 월드컵 A조로 묶인다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과는 월드컵 조별리그 1차전에서 맞붙는다.