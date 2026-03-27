덴마크의 모르텐 율만과 라스무스 호일룬이 27일 덴마크 코펜하겐에서 열린 덴마크와 북마케도니아 간 월드컵 플레이오프 준결승에서 승리가 확실시 되자 기뻐하고 있다. [AP]
덴마크의 모르텐 율만과 라스무스 호일룬이 27일 덴마크 코펜하겐에서 열린 덴마크와 북마케도니아 간 월드컵 플레이오프 준결승에서 승리가 확실시 되자 기뻐하고 있다. [AP]

[헤럴드경제=조용직 기자] 북중미 월드컵에 출전하는 홍명보호 대표팀이 조별리그 1차전에서 덴마크 또는 체코를 상대하게 됐다.

덴마크는 27일 오전(이하 한국시간) 덴마크 코펜하겐의 파르켄 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 준결승에서 북마케도니아를 4-0으로 완파했다.

체코는 같은 시간 체코 프라하의 포르투나 아레나에서 열린 아일랜드와 경기에서 연장까지 120분 동안 2-2로 맞선 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겼다.

이로써 덴마크와 체코는 오는 4월 1월 체코의 홈에서 북중미 월드컵 본선 출전권을 놓고 마지막 한판 대결을 벌이게 됐다.

유럽 PO는 유럽 예선에서 조 2위를 차지한 12개국에 UEFA 네이션스리그(UNL) 성적 상위 4개국을 더한 16개국이 참가하며, 4개국씩 4개 조로 나뉘어 토너먼트를 벌여 각 조 1위는 북중미 월드컵 본선에 합류한다.

이 가운데 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 속한 유럽 PO D조 승자는 우리나라와 개최국 멕시코, 남아프리카공화국이 속한 북중미 월드컵 A조로 묶인다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과는 월드컵 조별리그 1차전에서 맞붙는다.

27일 체코 프라하 포르투나 아레나에서 열린 FIFA 월드컵 유럽 예선 준결승 체코와 아일랜드 의 경기에서 체코의 얀 클리먼트가 승부차기 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. [로이터]
27일 체코 프라하 포르투나 아레나에서 열린 FIFA 월드컵 유럽 예선 준결승 체코와 아일랜드 의 경기에서 체코의 얀 클리먼트가 승부차기 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. [로이터]

yjc@heraldcorp.com