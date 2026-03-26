[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구청장 국민의힘 예비후보인 홍성주 전 대구시 경제부시장이 26일 단일화 번복을 시사했다.

홍성주 예비후보는 전날 SNS를 통해 “예비경선 규정을 미처 인지하지 못하고 단일화에 응했다”며 “규정대로 살아온 저로서 당의 규정을 준수할 것”이라고 밝혀 사실상 단일화를 번복했다.

앞서 국민의힘 중앙당 공관위는 달서구청장 경선 후보로 김용판·김형일·홍성주 등 3명을 선정했다.

그러자 김형일·홍성주 후보는 지난 24일 김형일 후보로 단일화 했다.

하지만 이에 대해 국민의힘 중앙당은 경선 여론조사는 경선 전 서약서에 따라 경선 도중 사퇴는 불가하다며 ‘단일화는 규정 위반’이라는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

이에 김용판 예비후보 역시 중앙당의 입장을 준수해야 한다는 입장을 냈고 침묵을 지키던 홍성주 전 대구시 부시장도 ‘당의 뜻을 따르겠다’며 입장을 뒤집었다.

홍성주 예비후보는 “혼선을 드려 송구하다. 규정대로 살아온 저로서는 당의 규정을 준수하겠다”며 “저를 아껴주는 모든 분들께 변함없는 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.