김여정 추정 인물, 행사장 곁에서 수행하는 듯한 모습도

[헤럴드경제=홍승희 기자] 김정은 북한 국무위원장이 26일(현지시간) 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 가져간 온갖 선물을 받고 만족스러운 표정을 짓는 모습이 공개됐다.

벨라루스 벨타 통신이 공개한 영상을 보면 김 위원장은 이날 평양에서 루카셴코 대통령을 맞아 선물 교환 행사를 했다.

이 자리에서 김 위원장은 벨라루스 측이 준비한 여러 선물을 유심히 살펴봤다.

특히 김 위원장은 VSK 돌격소총에 관심을 보였다.

루카셴코 대통령은 “군인에게는 언제나 소형 화기가 필요하다”며 “벨라루스 국내에 소형화기와 탄약의 생산이 조직화돼있다”고 설명했다고 벨타는 전했다.

김 위원장은 소총을 들어 조준하는 시늉을 하더니 노리쇠를 후퇴시켜 약실을 확인하고 방아쇠도 당겨보는 등 꼼꼼하게 살펴보고는 미소 띤 얼굴로 소총을 다시 제자리에 내려놓으며 “감사합니다”라고 말했다.

루카셴코 대통령이 자국어로 무언가 말하자 뒤에 서 있던 통역사가 김 위원장에게 “무기를 잘 다루신다고 한다”, “혹시 적들이 침공해오면 이용하실 수 있다고 한다”고 설명했다. 그러자 김 위원장은 흡족한 듯 “허허허허”하고 소리 내 웃었다.

루카셴코 대통령은 김 위원장에게 벨라루스 특산품인 슬루츠크 허리띠와 초콜릿 등을 선물했다.

김 위원장은 화려한 칼집에 담긴 기병도, 꽃병, 루카셴코 대통령의 방북을 기념하는 특별 금화 등을 건넸다. 이 밖에도 상자에 담긴 술병 등이 영상을 통해 확인된다.

벨타의 보도에 직접적으로 언급되지는 않았지만 공개된 영상 초반 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장으로 추정되는 인물이 행사장 입구 복도까지 김 위원장을 따라와 수행하는 듯한 모습도 포착됐다.

김 위원장과 루카셴코 대통령은 이날 정상회담 한 뒤 우호협력 조약에 서명했다. 러시아를 위해 우크라이나 전선에 파병했던 북한이 대표적인 친러시아 국가 벨라루스와 관계 강화에 나선 것으로 해석된다.