與김부겸 대구 우세 여론조사에 “공천 마치면 민심 돌아올 것”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 26일 구인난을 겪고 있는 경기도지사 후보로 유승민 전 의원을 영입하는 문제에 대해 “보다 경쟁력 있는 후보를 낼 수 있다면 여러 가능성을 열어놓고 당 대표로서의 역할을 하겠다”고 말했다.

장 대표는 이날 채널A에 출연해 “경기도는 정치적으로 매우 의미가 큰 지역”이라며 이같이 밝혔다.

그는 유 전 의원 측과 접촉했느냐는 질문에는 “공천 작업이 진행 중이기 때문에 어떤 특정인을 거명하는 것은 적절치 않다”며 즉답을 피했다.

장 대표는 또 대구시장 공천에서 배제된 6선 주호영 의원의 무소속 출마 가능성에 대해서는 “당을 위해 좋은 결정을 해주시리라 생각한다”면서 “필요하다면 (주 의원과) 만나서 여러 말씀을 나눌 수 있다”고 밝혔다.

이어 대구시장 선거 가상 대결에서 아직 출마 선언을 하지 않은 더불어민주당 김부겸 전 총리가 국민의당 예비후보들을 상대로 우위를 보인다는 최근 여론조사에 대해서는 “민주당 후보는 한 명이라서 결집하고 있지만, 우리 당 후보는 여러 명으로 갈라져 결집이 되지 않고 있는 측면도 있다”고 말했다.

그러면서 “공천을 마치면 대구 민심도 다시 돌아오고 결집도 이뤄질 것”이라고 주장했다.

이 밖에 장 대표는 자신이 보유한 6채 주택(지분 포함) 가운데 4채를 정리한 것에 대해 “이유가 어떻든지 간에 제가 정치인으로서, 또 당 대표로서 집을 여러 채 보유하고 있다는 것이 걸림돌이 될 수도 있어서 집을 정리하게 됐다”고 설명했다.