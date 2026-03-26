세종서 지방정부 협업형 자산형성 지원사업 설명회 개최 비수도권·인구감소지역 중심으로 참여 확대…장기재직 유도 속초시 모델 주목…월 10만원 납입에 지자체·중진공 추가 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 지방정부와 협업해 지역 중소기업 재직자의 자산형성을 지원하고, 이를 통해 지역 인재 유입과 장기 정착을 유도하는 공제사업 확산에 나선다. 청년 인력 유출과 잦은 이직으로 심화하는 지역 중소기업의 인력난을 완화하기 위한 대응이다.

중소벤처기업진흥공단은 26일 세종시 중소벤처기업부 대회의실에서 ‘지방정부 협업형 자산형성 지원사업 설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 중소기업 재직자 공제사업 현황을 공유하고, 기존 지방정부와 협업 중인 공제사업을 바탕으로 사업 확대와 고도화를 위한 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 중기부와 중진공을 비롯해 제주특별자치도, 울산광역시 등 10개 지방정부 관계자가 참석했다. 참석자들은 사업 운영 과정에서의 애로사항과 개선 필요사항을 공유하고, 다른 지자체로의 확산을 위한 추진 방향과 협업 방안을 집중 논의했다.

지방정부 관계자들은 청년 인력 유입 부족과 잦은 이직으로 지역 중소기업의 인력난이 심화하고 있다는 점을 주요 문제로 짚었다. 이에 따라 지역 정착과 장기 재직을 유도할 수 있는 자산형성 연계형 인력 지원을 확대할 필요가 있다는 데 공감대가 형성됐다.

정부는 이러한 논의를 바탕으로 5극3특 중심의 지역 균형발전 정책에 맞춰 비수도권과 접경지역, 인구감소지역 등에 대한 지방정부 참여를 확대할 계획이다. 아울러 지역 특성을 반영한 공제사업 설계를 통해 제도 운영의 완성도를 높여나간다는 방침이다.

지방정부 협업형 자산형성 지원사업은 중기부의 성과보상공제 사업에 지방정부가 함께 참여해 지역 중소기업 재직자의 자산 축적을 돕는 것이 핵심이다. 이를 통해 장기 재직을 유도하고 우수 인재의 지역 유입을 촉진함으로써 지역 산업 경쟁력 강화와 균형발전에 기여하는 것을 목표로 한다.

대표 사례로는 협업형 우대저축공제 첫 모델인 속초시 협약이 꼽힌다. 속초시 우대저축공제는 재직자가 월 10만원을 납입하면 속초시와 중진공이 각각 2만원씩 추가 지원하는 방식이다. 3년간 매월 14만원을 적립해 목돈 마련 효과를 기대할 수 있다. 특히 기업 부담금이 없는 구조여서 참여 부담 없이 재직자의 자산형성 효과를 높일 수 있다는 점이 특징이다.

중진공은 이 같은 모델이 다른 지방정부로 확산할 경우 지역 중소기업 인력난 해소와 청년층 지역 정착에 일정 부분 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

조한교 중진공 인력성장이사는 “앞으로도 지방정부와 협력을 바탕으로 지역 중소기업 재직자의 자산형성과 장기근속 지원을 강화할 것”이라며 “지역인재 유입과 정착으로 이어지는 정책효과를 통해 지역 균형발전에 기여하겠다”고 말했다.