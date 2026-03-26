‘2026년 반부패·청렴도 향상 보고회’ 개최

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시가 26일 시청 여유당에서 ‘2026년 반부패·청렴도 향상 보고회’를 개최해 청렴도시 도약을 위한 추진 전략을 공유했다.

이번 보고회는 종합청렴도 향상을 위한 반부패 추진 방향을 점검하고 실효성 있는 청렴 정책을 마련하기 위해 추진했다.

이날 보고회는 주광덕 남양주시장이 주재했으며 부시장과 실·국·단·소장 등 주요 간부 공무원이 참석했다. 참여자들은 종합청렴도 향상을 위한 반부패 추진 전략을 공유하며 청렴 실천 의지를 다졌다.

보고회는 ▷2025년 종합청렴도 평가 결과 분석 ▷2026년도 종합청렴도 향상 추진계획 공유 ▷중간관리자 이상 인식개선 청렴 시책 보고 순으로 진행됐다.

특히 중간관리자 이상을 대상으로 한 인식개선 시책을 중심으로 내부 청렴 체감도를 높이는 방안을 제시했다.

청렴 의식을 강화하는 ‘청렴 다이얼로그’, ‘청렴 그린라이트’와 함께 모호한 업무지시 예방을 위한 ‘지시내용 사전검토제’, ‘청렴 솔루션 랩’ 등 부서별 맞춤형 시책을 통해 조직 전반의 청렴 의식을 강화했다.

주광덕 시장은 “청렴은 신뢰받는 행정의 가장 중요한 가치”라며 “보고회에서 논의된 과제들이 청렴도 향상을 위한 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 간부 공무원들이 솔선수범해 주길 바란다”고 당부했다.

한편, 시는 지난해 공공기관 청렴도 평가에서 2단계 상승한 2등급을 달성했으며, 앞으로도 ‘지속가능한 청렴, 일상 속에 스며드는 청렴 남양주’를 비전으로 청렴 시책을 지속 추진할 계획이다.