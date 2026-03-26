유족 고령화 대비해 선제적 유전자 정보 확보 발굴될 유해의 신원 학인, 고국 봉환 핵심 자료로 활용

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 일제강점기 만주와 대만 지역으로 강제동원돼 희생된 피해자의 유해를 발굴·확인하기 위해 유족을 대상으로 유전자 검사를 추진한다고 26일 밝혔다.

만주 지역은 현 중국 동북 3성인 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성으로, 만주와 대만 지역 희생자는 약 1945명으로 추정된다.

만주와 대만 지역 희생자 유족을 대상으로 처음 실시하는 이번 검사는 유족 약 1200명 가운데 희망자를 대상으로 진행되며, 신청 기간은 오는 30일부터 다음 달 10일까지다.

안내 우편물에 동봉된 신청서를 작성해 회신하면 참여할 수 있다.

행안부는 유족 고령화가 빠르게 진행되는 점을 고려해 유전자 정보를 선제적으로 확보하고, 향후 발굴되는 유해와의 신원 확인에 활용하기 위해 이번 검사를 추진한다고 설명했다.

이윤숙 과거사관련업무지원단장 직무대리는 “유족의 적극적인 참여가 희생자 신원 확인의 중요한 단서가 된다”며 “정부는 강제동원 희생자를 하루빨리 고국으로 모실 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

앞서 정부는 2017년부터 일본, 태평양, 러시아, 동남아, 중국 본토 등 지역별로 강제동원 희생자 유해 확인을 위한 유전자 검사를 진행해 왔다. 지난해까지 유족 2938명과 유해 276점에 대한 검사가 이뤄졌다.