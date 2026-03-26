“이란 외교장관, 조현 장관에 선박 정보 요청” “호르무즈 통행료 받는 법안 논의는 없어” “호르무즈 통과할 선박 리스트 들어본 적 없다” “미국 신뢰하지 않았으면 좋겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 사이드 쿠제치 이란 대사는 26일 “한국은 (이란에게) 비적대국가”라면서 호르무즈 해협에 머무르고 있는 선박에 문제가 없는 상황이라고 밝혔다. 또 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다는 주장에 대해 “바다 기뢰가 전혀 설치되지 않았다”고 했다.

쿠제치 대사는 이날 오전 서울 용산구 주한이란대사관에서 개최된 기자회견에서 이같이 말하고 “이란은 한국 정부가 미국이 제안하는 합의에 들어가지 않았다는 것에 감사를 표한다”고 했다.

쿠제치 대사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란 간 휴전 협상을 진행하고 있다고 주장한 것을 두고 “현재 이란과 미국 간에 아무런 대화가 없다는 것을 다시 한 번 확인하고 싶다”고 말했다.

이날 쿠제치 대사는 호르무즈 해협 내 우리 선박과 관련해 “조현 외교장관과 이란 외교장관과 통화에서 선박들의 자세한 정보를 달라고 공식적으로 요청한 상태”라고 언급했다. 다만 해당 선박들이 미국이 투자한 유전과 에너지 기업에서 가스와 석유를 실어 나르는 만큼 통행이 어렵다는 입장을 재차 내놨다.

그는 “미국과 이스라엘, 그리고 이 두 나라의 이익을 챙기고 얻는 것들이 이란의 제재를 당할 것”이라며 “이 상황에서 (미국과 관련된) 기업들이 예전처럼 자연스럽게 경제활동을 하지 못할 것”이라고 짚었다. 또 “우리가 기업들의 활동을 차단하고 경제를 차단하는 것은 이란의 방어 권리”라고도 했다.

이란이 호르무즈 해협 통행에 대한 요금을 받는 법안을 발의했다는 보도가 나온 것과 관련해 쿠제치 대사는 “호르무즈 해협에 관련돼 있는 것들은 전쟁 전으로 안 돌아간다”면서도 “이란 의회에서 (법안이) 통과하는 방안에 대해서 논의하고 있는 것은 없다”고 했다.

쿠제치 대사는 우리 선박에 대한 검토가 언제쯤 마무리될지 여부를 두고서도 “미국과 이스라엘이 이란에게 불법적인 공습, 불공평한 공습을 가하고, 유엔의 헌장과 국제사회의 법률을 위반하고 민간인도 피해를 보는 상황이 이어지는 한 현재 상황은 계속 유지될 것 같다”고 말했다.

전쟁이 마무리되지 않는 한 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 현 상황도 달라지지 않을 것이란 취지다.

일각에선 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 국가의 목록(리스트)이라고 주장되는 문서가 공개되기도 했는데, 이에 대해 쿠제치 대사는 “들어본 적도 없고, 맹종하지 않는다”며 “선박이 (호르무즈 해협을) 지나갈 때 요금을 내고, 비용을 따로 내는 이야기를 들어본 적 없다”고 선을 그었다. 그는 거듭 “현재 이란이 호르무즈 해협에 해둔 조치들은 재정과 관련한 것은 아니라고 말하고 싶다”고 했다.

이날 쿠제치 대사는 중동 전쟁에 미국과 이스라엘이 아닌 다른 동맹국이 개입하는 것에 대해 바람직하지 않다는 입장을 취했다. 그는 “(한국이) 미국을 신뢰하지 않으셨으면 좋겠다”면서 “왜냐하면 미국이 아무런 협조 없이 선박들이 통과하지 않길 기원하고, 미국은 민간인 희생과 (다른) 나라들이 어떤 피해 입는지 전혀 아무 관심이 없기 때문에 한국이 신뢰하지 않길 기원한다”고 강조했다.

이어 “(미국은) 어쩌면 다른 국적 사람들도 개입돼 피해를 보기를 바랄지도 모른다”면서 “트럼프 대통령은 아주 잘못된 결정을 내렸다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 속아 이런 위험한, 모험주의적인 조치들에 빠지게 된 것 같다”고 비난했다.

끝으로 쿠제치 대사는 이란 정부가 호르무즈 해협 통행이 어렵도록 설치한 것으로 알려진 기뢰와 관련해 “바다 기뢰가 전혀 설치되지 않았다는 점 말씀드리고 싶다”면서 “호르무즈엔 기뢰가 없고, 이란군이 침략을 방지하기 위해 이란의 섬들 해변에 기뢰 같은 것을 설치했다. 지금 현재 호르무즈 해협 내 특별한 일이 없는데 기뢰를 설치하는 것은 말이 안 된다”고 주장했다.