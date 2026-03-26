- AI 기술과 브랜드 전략의 융합으로 영화·드라마 미디어 리더 및 실무 전문가 양성

- 온·오프라인 컨퍼런스, 국제 공모전 및 AI 인플루언서 협업 등 다각도 사업 전개

서울대학교 AI 미디어콘텐츠실과 시각 전략 중심의 종합기획사 호랑코퍼레이션(HORANG CORP., 대표 홍범화)이 AI 미디어 콘텐츠 제작과 교육 혁신을 위한 로드맵에 상호 협력에 의견을 같이 하고 본격적인 글로벌 행보에 나선다.

이번 협력은 AI 기술을 활용해 미디어 산업의 패러다임을 바꿀 리더와 실무자를 양성하는데 초점을 두고 체계적 커리큘럼을 통해 전문가들이 실무에 즉시 적용할 수 있는 AI 활용 역량 습득 과정을 구축하게 된다. 또, 미디어 리더 양성을 위해 영화, 드라마 등 미디어 콘텐츠 분야의 창작 소재를 제공하고 사고력을 높여 글로벌 미래 교육을 선도할 인재를 배출한다는 계획이다.

아울러 양측은 글로벌 컨퍼런스 및 공모전으로 온·오프라인 컨퍼런스를 개최하고 AI 국제 공모전을 통해 차별화된 교육과 사업 모델을 확장하여 국내외 기업과의 협력을 강화하고 전 세계가 참여하는 AI 콘텐츠 생태계를 구축할 예정이다.

이와함께 인플루언서와 협력하여 AI 휴먼, 가상 인플루언서와의 협업으로 현실과 디지털의 경계를 넘는 새로운 감성의 콘텐츠를 선보인다.

호랑코퍼레이션은 단순한 AI 기술 도입을 넘어, 브랜드의 본질에 맞는 방향을 시각적으로 설계하고 실행하는 강력한 브랜드 구축 능력으로 디자인, 브랜딩, 마케팅을 통합 수행하며 인간의 직관과 생성형 기술의 확장성을 결합한 통합 비주얼 전략을 제공하고 있다.

특히 무엇을 연결하고 어떻게 맞출지를 결정하는 본질에 대한 통찰에서 시작하여 사람, 브랜드, 자원, 메시지를 하나로 설계한 본질의 통찰로 복잡한 것을 정돈하고 기술과 감성, 철학과 디자인의 균형 속에서 새로운 질서의 비즈니스를 기술과 감성의 조화로 만들어간다.

서울대 AI미디어콘텐츠실 이병하 위원은 “이번 협력으로 서울대의 인문·기술 융합 자산과 호랑코퍼레이션의 독보적인 브랜드 및 비주얼 설계 역량과 실행력을 결합해, 단순한 교육을 넘어 글로벌 미디어 산업의 새로운 표준을 제시해 나가겠다”라며, “콘텐츠 제작부터 전문 실무 인력 양성까지 아우르는 입체적인 비즈니스 모델을 통해, AI 시대에 걸맞은 차별화된 가치를 창출해 나갈 것”이라고 밝혔다.

호랑코퍼레이션 홍범화 대표는 “어질고 바른 것만을 계승해, 기준이 되는 길을 만들고 그 길을 우리가 앞장서 이끌어 나가겠다”고 포부를 밝혔다.